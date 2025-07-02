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研究：暴雨引發天然災害激增 巴西83%城市受衝擊

中央社／ 里約熱內盧2日綜合外電報導

昨天發布的研究報告指出，2020至2023年間，全球暖化引發的暴雨導致巴西10個城市當中有8個出現天然災害，是1990年代的3倍。

法新社報導，氣溫升高導致大氣層中的水蒸氣增加，每增加一度，水蒸氣增加7%。此現象提高包括拉丁美洲在內等若干地區出現暴雨的風險。

巴西海洋文化聯盟（Brazilian Alliance for OceanicCulture）的報告發現，巴西強降雨引發的洪水、河水暴漲和土石流次數，從2020年的2335次激增至3年後的7539起，影響了83%的城市。

這份由民間和公共機構共同完成的報告並未包括2024年的數據，當年巴西南部遭遇了前所未有的洪災。

報告指出，平均每年約有320萬人受到影響，1990年代則為4.3萬人左右。

這份報告的研究人員克里斯托福萊蒂（RonaldoChristofoletti）說：「這種增長不僅凸顯降雨相關的氣候災害頻率不斷增加，更顯示其嚴重性。」

巴西 暖化 暴雨

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