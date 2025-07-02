女單身很久沒人追？ 網提「珍珠耳環理論」讓男人不敢主動
珍珠象徵優雅高貴，不過最近卻有網友認為這是「阻礙脫單單品」。不少女網友在網路上討論分享，認為看起來太貴的飾品、配件等，會讓男性認為和對方交往要花很多錢，導致潛在對象「嚇跑」。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，網友提出「珍珠耳環理論」（pearl earring theory），說自己可能就是因為戴珍珠飾品，才會遲遲沒有找到對象。一名網路創作者麥奎爾（Morgan Mcguire）近期在TikTok帳號@morganmcguire上分享影片。她表示，自己一直到最近才聽說這項理論，驚覺自己可能就是因為這些飾品才單身那麼久。
影片中她秀出珍珠耳環和有珍珠設計的美甲，無奈表示，真的因為這樣就找不到另一半嗎？不少網友表示，自己從小到大戴珍珠飾品，因為那是傳家寶，也的確一直都沒有「遇到對的人」。但許多女網友都表示，就算這樣也還是會用珍珠飾品，有網友就說：「這只是幫妳篩選掉不適合的人」、「戴起來很有氣質啊！我還是要戴」。
除了珍珠耳環理論之外，網路上還流傳另一種「紅指甲理論」（red nail theory），認為擦紅色指甲油會吸引男性。有網友表示，這是因為紅色指甲油會讓男性聯想到自己的媽媽，進而產生親密感。一名女網友馬蒂紐（Melisse Martineau）就分享，自己只是擦紅色指甲油三個禮拜，約會邀約和稱讚數就大幅增加。
從「珍珠耳環」到「紅指甲」，都能看出現代男女的戀愛觀，甚至願意靠著時尚配件「提升戀愛運」。不過這些理論並未經過任何科學證實，建議民眾還是審慎看待，不要盲目照單全收。
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