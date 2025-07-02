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野火摧殘森林面積廣 加拿大利用無人機加速復育

中央社／ 加拿大希布加莫2日綜合外電報導

加拿大一架大型無人機飛越遭野火摧殘的森林上方，向地面投放種子膠囊，以加速林地復育的腳步。

法新社報導，2023年夏天，魁北克省北部地區遭嚴重野火摧殘，而今年是當地連續第2年嘗試利用無人機復育林地，種植新的黑雲杉和短葉松。

主導這項試驗計畫的「佛拉西森林」（FlashForest）公司，並不是直接從高處撒下種子，而是用膠囊來保護種子，膠囊內還有水分、養分和真菌，以最佳化種子的成長潛力。

在每年有數以百萬計公頃的森林遭野火蹂躪的情況下，光靠森林本身的自我復原方式已經行不通。

2023年加拿大的野火數量破紀錄，野火波及每個省，總計近1800萬公頃的土地遭野火摧殘。尤其以魁北克省北部受創最嚴重。

無人機飛手和地理空間資料科學家盧卡斯（OwenLucas）說明，他們的做法是事先利用人工智慧（AI）標出地點。然後根據氣候變數、地理特徵、地形變數來挑選地點，以確保種子撒在正確的位置。

除在魁北克省，佛拉西森林在加拿大的亞伯達省和美國的科羅拉多州也有專案。每架無人機每天可運送種子，種植5萬棵樹。

盧卡斯說：「在播下種子的時候還看不出任何端倪。但等到秋天回來的時候，看到這些樹苗成長。就會瞭解自己正在做一件有意義的事。」

加拿大 復育 無人機 野火

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