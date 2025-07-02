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熱浪席捲！歐洲連日創高溫紀錄 強烈雷雨今起可望降溫

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
歐洲各地連日出現破紀錄高溫的熱浪後，今天來自大西洋的雷雨將減緩暑氣，西歐部分地區將降溫。 歐新社
歐洲各地連日出現破紀錄高溫的熱浪後，今天來自大西洋的雷雨將減緩暑氣，西歐部分地區將降溫。 歐新社

歐洲各地連日出現破紀錄高溫熱浪後，今天來自大西洋的雷雨將減緩暑氣，西歐部分地區將降溫。

法新社報導，巴黎昨天氣溫達攝氏40度（華氏104度），但法國氣象局（Meteo-France）預估今天將降至攝氏35度，明天降至攝氏28度。

法國氣象局說：「我們的最新預報證實，今天會有來自西方的冷空氣迅速影響法國西北部。」此外，今天稍晚及明天在法國東部邊境鄰近德國地區可能會有強烈雷雨。

德國國家氣象局預測，經濟重鎮法蘭克（Frankfurt）今天會達到攝氏40度高溫，但明天驟降至攝氏27度。在此期間，西班牙與義大利可能要到週末才能出現幅度有限的降溫。

法國教育部表示，昨天法國約2200所學校因高溫停課，但今天預計只有約135所學校維持關閉。

法國氣象局指出，6月30日是自1947年開始測量以來最熱的6月天，打破2019年創下的紀錄。葡萄牙與荷蘭昨天也寫下類似紀錄。

氣象局 法國 熱浪 高溫

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