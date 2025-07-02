號稱世界級？北韓大型海濱度假區啟用 南韓評估國際遊客有限

北韓國營媒體今天報導，東岸規模龐大度假區正式啟用。領導人金正恩熱衷的這項觀光計畫據報很快會開始接待俄羅斯遊客。南韓統一部評估，該旅遊區在國際觀光上可能維持小規模。

法新社報導，元山葛麻海岸旅遊區被南韓媒體稱為「北韓的威基基」（North Korea's Waikiki）。平壤之前形容它是「世界級文化度假村」，可以容納將近2萬人。威基基海灘是美國夏威夷著名海灘。

曾有分析家指出，金正恩上任初期就對發展北韓觀光展現濃厚興趣，而這座濱海度假區更是他的重點之一。

北韓中央通信社報導，該海岸旅遊區昨天對國內民眾開放，並發布遊客身穿顏色鮮豔泳裝、在海灘上嬉戲的照片。

中央通信社報導，全國各地不同年齡層民眾本週湧入該度假區「滿心歡喜體驗文明新高度」，這座旅遊城市的宏偉壯麗讓他們驚艷。報導稱當地超過400棟「運用藝術手法設計的建築」沿著白沙灘整齊排列，顯得相得益彰。

根據南韓聯合新聞通訊社（韓聯社），一個俄羅斯旅遊團預計7日造訪該旅遊區。南韓負責處理對北韓關係的統一部也表示，該度假區營運「預計將逐步擴大」，包括接待俄羅斯旅客。

金正恩上週說道，開發這個旅遊區「將成為今年最偉大成就之一」，並表示北韓未來將「在可能的最短時間內」再建造更多大型旅遊區。

不過南韓統一部指出，由於現有航班數運量有限，就國際觀光而言，元山葛麻海岸旅遊區「很可能維持在小規模」。

統一部表示：「預估遊客將經由平壤，每日訪客數可能限制在170人左右。」