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社群媒體掀全球抹茶瘋 日本茶園供不應求

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導

美國洛杉磯一間極簡風格的抹茶專賣店裡，店家精心備置碾磨成細緻粉狀的日式茶飲；這種亮綠色飲品在社群媒體上爆紅，導致全球出現抹茶短缺現象。

法新社報導，Kettl Tea今年在好萊塢大道（Hollywood Boulevard）開張營業，創辦人曼根（Zach Mangan）向法新社表示，雖然菜單上列出25種抹茶，但除了其中4種外，其餘抹茶全數缺貨。

他說，「令我們相當為難的一件事，就是跟顧客說，很遺憾，我們沒有他們想要的品項」。

40歲的曼根表示，抹茶青草香濃郁、顏色鮮明又能提神，受歡迎程度「在過去10年內持續攀升，特別是在最近2、3年內」。

曼根說，如今抹茶已然是「西方世界的文化接觸點」，從冰淇淋口味看板到星巴克（Starbucks），無處不見抹茶身影，這使得抹茶市場在一年內幾乎翻倍。

在太平洋另一端、數千公里外的日本埼玉縣狹山市，家族茶葉事業第15代經營者奥富雅浩對抹茶的需求應接不暇。奧

奥富指出：「我們不得不在網站上說明，我們不再接受任何抹茶訂單。」

產製抹茶的工序極為繁複，用來製作抹茶的茶葉稱為「碾茶（tencha）」，採收前需在遮蔭環境下生長數週，以提升風味與營養價值，之後葉片還須經人工挑出莖部和葉脈、烘乾，再以機器細磨成粉。

奥富指出，要正確做出抹茶，需要「經過多年訓練」，「這是一項長期努力的事業，需要設備、人力與投資」。

他說：「我很高興世界對我們的抹茶感興趣…但短期之內，這幾乎成了威脅，我們實在應付不來。」

全球抹茶市場估計價值達數以十億計美元，不過卻可能受到美國總統川普對日本產品實施關稅影響；美國目前對日本進口商品徵收10%關稅，未來有可能提高稅額至24%。

Kettl Tea的曼根指出，抹茶短缺加上關稅措施，意味著「我們確實需要調漲價格，我們不會等閒視之」。

日本政府正在鼓勵茶農大規模栽種，以降低成本，但這麼一來可能會犧牲掉品質，而且「在小型農村地區，這幾乎是不可能的事」。

奥富補充表示，由於茶農年事漸高，且難以找到傳承者，日本茶園數量已經降大減至20年前的1/4。

奥富說：「訓練新一代需要時間…無法將就。」

日本 美國 茶葉

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