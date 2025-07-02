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為何會有「老人味」？長壽專家曝成因 吃1物可緩解

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
長壽專家指出，食用富含麥角硫因的菇類可改善老人味，尤其是杏鮑菇和香菇。路透
長壽專家指出，食用富含麥角硫因的菇類可改善老人味，尤其是杏鮑菇和香菇。路透

你是否好奇為何隨著年紀增長，身上愈可能散發一種明顯的「老人味」？紐約郵報報導，這種像樟腦丸混合霉味的體味來自皮脂過氧化產生2-壬烯醛（2-Nonenal），該物質隨年紀增長無法快速代謝而累積，進而產生難以掩蓋的異味。對此，長壽專家指出，食用富含麥角硫因（ergothioneine）的菇類不僅能有效改善，還有助降低認知障礙風險

牛津健康延年（Oxford Healthspan）創辦人凱妮（Leslie Kenny）解釋，「老人味來自皮膚表面的脂質過氧化反應。如果體內抗氧化物不足，這種味道就會累積。隨著年齡增長，細胞代謝變慢，這股氣味也會更持久」。

凱妮形容，脂質過氧化如同「身體生鏽」，過程中產生的2-壬烯醛是形成體味的主要原因，無法用香水遮蓋，也不是勤洗澡就能消味。

該如何消除這股令人難堪的老人味呢？

凱妮建議，可藉由攝取富含抗氧化物的食物來改善，尤其是富含胺基酸麥角硫因的菇類，尤其是香菇和杏鮑菇。麥角硫因具有強大的抗氧化和抗發炎功能，可有效抑制皮脂過氧化，阻斷2-壬烯醛的形成。

除了改善氣味，研究發現多吃香菇可大幅減半認知障礙風險。菇類同時富含亞精胺（spermidine），這是一種能啟動細胞自噬（autophagy）機制的天然有機物，有助清除老化細胞成分、促進細胞更新與代謝。

凱妮描述，菇類有麥角硫因延緩皮脂過氧化，還有亞精胺加強細胞自噬，可說是「對抗老人味的完美食物」。

不只如此，還有研究指出，菇類還具有延緩癌症發展、降低血壓、改善胰島素阻抗、保護大腦與強化骨骼的作用。其他研究也顯示，攝取菇類與降低攝護腺癌與乳癌風險有關。

氣味 風險 香菇

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