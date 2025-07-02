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大腦充電？研究發現溫和刺激可改善數學表現

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
最新研究報告，溫和的電刺激可以提升算術表現。示意圖／ingimage
最新研究報告，溫和的電刺激可以提升算術表現。示意圖／ingimage

數學不好嗎？最新研究發現，用電輕輕刺激一下大腦或許有點幫助。

法新社報導，今天刊登在「公共科學圖書館生物期刊」（PLoS Biology）的最新研究報告暗示，溫和的電刺激（electrical stimulation）可以提升算術表現。這個研究除了讓人重新窺視數學能力背後的大腦機制，也提供一個改善學習的潛在方法。

研究人員主張，這項發現到頭來可以協助縮小認知差距，並有助於建立一個智力更公平的社會。

率領這項研究的英國莎麗大學（University ofSurrey）神經科學家柯恩．卡多希（Roi CohenKadosh）說：「每個人的大腦都不同，且都控制著生活許多層面。」

他說：「我們思考過環境因素，諸如你是否就讀合適的學校、是否遇到合適的老師等。但也不能不考慮生物學因素。」

柯恩．卡多希與同事以72位牛津大學（University ofOxford）學生為研究對象，並掃描他們大腦來測量3個關鍵區域的連結性。

受試者接著動手解數學題，有些需要計算來得出答案，有些得靠背過的解方得之。

研究人員發現，大腦負責執行功能的背外側前額葉皮質（dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC）和處理記憶的後頂葉皮質區（posterior parietal cortex, PPC）之間連結愈強，計算表現就愈好。

當研究人員進行「經顱隨機訊號電刺激」（Transcranial random noise stimulation），也就是以裝有電極的帽子對大腦進行無痛刺激，成績較差的受試者表現就有所改善，幅度達25%至29%。

研究團隊認為，刺激之所以發揮效果，一是因為加強了神經元的興奮性（excitability），二是與GABA這個抑制神經元活動的神經傳遞物質有了互動，進而有效彌補部分受試者較弱的神經連接。

事實上，對大腦進行無痛刺激後，原本表現較差的受試者得分不但追上大腦構造天生就比較好的人，甚至更勝一籌。然而，對表現已經很好的受試者而言，大腦無痛刺激並無加分效果。

柯恩．卡多希說：「有些人在某些領域有困難，如果我們能協助他們的大腦發揮潛力，就能替他們敞開原本緊閉的機會之門。」

他同時敦促民眾切勿在家中嘗試。他說：「有些人在學習上遇到困難，如果我們的研究在實驗室之外取得成功，就能幫助他們實現抱負，讓原本遙不可及的機會一一敞開。」

數學 科學家

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