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7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本漫畫家竜樹諒在作品中預言日本將在7月5日將發生大地震，引發各界擔憂南海海槽恐發生強震。圖為日本名取市2011年3月11日遭遇強震引發海嘯。美聯社
日本漫畫家竜樹諒在作品中預言日本將在7月5日將發生大地震，引發各界擔憂南海海槽恐發生強震。圖為日本名取市2011年3月11日遭遇強震引發海嘯。美聯社

日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》預言，日本將在7月5日將發生大地震，引發各界擔憂南海海槽恐發生強震。日本放送協會（NHK）報導，日本政府7月1日在首相官邸召開中央防災會議，決議通過《南海海槽地震防災對策推進基本計畫》，目標在未來10年內將預估死者人數減少80%。

針對南海海槽大地震，日本政府已於今年3月重新檢討災害損害預估，最嚴重情況下，死者可能高達29萬8000人，完全倒塌或燒毀的建築物數量則達235萬棟。

最新的防災計畫則訂定減災目標，包括在未來10年內將預估死亡人數減少約8成，以及將全毀或燒毀建築物數量減少約5成。

事實上，日本政府早在2014年版的防災計畫中就曾提出減少死亡人數8成的目標，但過去10年所推動的對策僅使死者數減少約2成，顯著未達目標。

對此，日本政府表示：「儘管2014年設下的目標未能實現，但此事攸關人命，有必要繼續維持高目標」，因此此次僅進行微幅調整，基本方向維持不變。

為實現目標，政府已將具體對策的細項指標從原本的48項大幅擴增至205項，包含2035年前全面消除耐震性不足住宅；推動並普及地震感知型斷電裝置；在5年內達成木造建築密集地區改善率100%；2030年前將海岸堤防整備率提升至50%；主要避難所與基礎設施耐震化率提升至32%；全國所有基礎地方自治體避難所環境達成國際標準100%。

南海海槽是位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界的隱沒帶，據悉約每90至150年就可能發生一次強烈地震。

日本首相石破茂在會中表示：「此次計畫明確列出應於10年內完成的重點對策，包含減輕地震與海嘯直接損害的『守護生命』對策，以及防止避難期間健康惡化的『延續生命』對策。」

南海 地震 日本 龍樹諒

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