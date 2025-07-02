快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

首爾愛情蟲大軍入侵 官方宣導噴水驅蟲、穿深色衣

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
一名女子在韓國仁川桂陽山頂上揮扇躲避一群愛情蟲。美聯社
一名女子在韓國仁川桂陽山頂上揮扇躲避一群愛情蟲。美聯社

韓國首爾居民正苦於應付俗稱「愛情蟲」入侵，這種昆蟲大量湧入首爾各地的健行步道和市區，隨著氣候危機讓牠們進一步往北移動，專家正討論如何對付這波「蟲蟲危機」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，社群媒體上瘋傳的影片顯示，首爾以西仁川地區的桂陽山健行步道和觀景台上布滿密密麻麻的這種黑色昆蟲。

愛情蟲（lovebugs）學名「長鋏毛蚋」（Plecialongiforceps），因獨特的交配行為獲得「愛情蟲」封號，在交配期間成雙成對尾部相連飛行，如同情侶一樣而得名。愛情蟲壽命並不長，雄性僅能存活3、4天，雌性則約1週，會在潮溼土壤裡產下數以百計顆蟲卵後死亡。

愛情蟲原生於中國東南部副熱帶地區、台灣與日本琉球群島，韓國是在2022年一場大規模蟲害期間首度科學鑑定這個物種。

專家指出，氣候危機和山區棲地附近的都市發展及氣溫升高，都為愛情蟲往北擴張至溫帶地區提供了理想條件，而首爾的都市熱島效應令這座城市的環境特別具有吸引力。

市政當局接獲的申訴件數從2023年的4418件到去年暴增至9296件，仁川地區今年曾在短短一天內接獲逾100起通報。

不過，首爾當局在公告中指出，「愛情蟲雖然外型不討喜，事實上卻是益蟲」，並警告說若是不加區分地噴灑化學殺蟲劑，可能會殺害「各種其他有機體」並傷害人類本身。這種飛蟲能為花朵授粉，幼蟲能分解有機物，進一步滋養土壤。

愛情蟲本身對人類並無直接威脅，不會叮咬、傳播疾病，成蟲也不會大量進食。

官員建議以噴水方式清除表面的愛情蟲，在戶外照明燈周圍安裝捕蟲燈和黏蟲板，並在戶外穿著深色衣服，因為昆蟲會被明亮的顏色和燈光吸引。

愛情蟲成蟲壽命極短，意味著蟲群在密集活動約2週後會迅速瓦解，因此蟲群往往會在7月中自然消散。

蟲蟲 首爾

延伸閱讀

放暑假嘉義秘境「新嘉大昆蟲館」 推探索蜘蛛奇妙世界、昆蟲夢幻市集

2025首爾一日遊推薦｜韓國自由行不踩雷！從市區打卡到近郊海景，首爾熱門行程懶人包

美國聯邦裁員衝擊華府 退休潮賣屋壓低房價

初夏熱浪侵襲歐洲…逾5萬人被迫撤離 法國土耳其局部地區發生野火

相關新聞

首爾愛情蟲大軍入侵 官方宣導噴水驅蟲、穿深色衣

韓國首爾居民正苦於應付俗稱「愛情蟲」入侵，這種昆蟲大量湧入首爾各地的健行步道和市區，隨著氣候危機讓牠們進一步往北移動，專...

7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》預言，日本將在7月5日將發生大地震，引發各界擔憂南海海槽恐發生強震。日本放送協會（N...

6月底以來地震逾800次 日本鹿兒島海域凌晨規模5.1地震

日本氣象廳2日表示，鹿兒島縣吐噶喇（トカラ）列島近海當地時間凌晨4時32分左右發生地震，十島村惡石島觀測到震度5弱的搖晃...

《走讀伊斯蘭》：伊斯法罕，無與倫比的璀璨之城

阿巴斯一世的伊斯法罕並無單一矚目焦點問題，他規劃的城市途徑是平衡發展。1596年，他啟動夏巴大道（Chahar Bagh，意指由四個花園組成的四邊形花園）工程，這條路以之前位於此的葡萄園命名，將是一條1.5英里長的宏觀道路，從千英畝公園（Hazar Jarib，位於魯斯坦王座山〔Mount Takht-e Rustam〕下的廣闊平地，有樹木、果園、亭臺與流水），跨過阿剌維爾迪．汗橋（Allahverdi Khan Bridge，又稱三十三孔橋〔Si-o-se pol〕），延伸至王宮旁的帝國大門（Imperial Gate）。這條路不僅是一條快速道路，大約有50公尺寬，在宮殿北側的河岸由中央大理石水道兩側系列階地與縞瑪瑙邊緣的凹地組成。

你會保存親人的「數位遺物」嗎？科技時代的隱私與繼承問題

二○一八年七月十二日，德國卡斯陸（Karlsruhe）聯邦法院，也就是德國最高民事刑事法院做出一項標誌性判決。該案件是一名十五歲少女的悲劇，六年前該少女在柏林火車站遭到一列火車輾斃。警方無法判定這起事件是意外還是自殺，失去愛女的雙親轉向女兒的臉書帳號想釐清原因。臉書拒絕再次開啟個人檔案，宣稱是為了那些和女兒通訊過的人著想，要保護他們的隱私。初審法院裁決雙親有權存取女兒帳號，結果柏林邦法院在二○一七年改判該裁決，轉而支持臉書規定。然而，二○一八年最終裁決又再次改判，站在父母這一邊。部分原因是歐盟雖然擁有全球最嚴格的使用者個資保護規則，可使用者一旦過世，個資所有權利就在那一刻停止。死人沒有隱私權。法院在最後判決書上指出，數位通訊形同信件、日記等實物，因此雙親理當繼承女兒的數位遺物，包括其他臉書使用者傳給女兒的訊息。這則悲劇故事描繪了隱私權法規在碰到往生者時實務面上究竟有多麼複雜，但同時也點出一項更基本的問題：究竟什麼是「數位遺物」（digital remains）？

日本惡石島10天震逾800次！居民焦慮睡不好 醫療體系拉警報

據日媒「FNN」報導，鹿兒島縣的吐噶喇列島附近海域，自6月21日以來即連續不斷發生地震。根據氣象單位統計，截至7月2日清晨5點之前，當地已觀測到芮氏規模1以上的地震高達846次，其中最劇烈的震度發生在7月2日清晨4點33分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。