日本惡石島10天震逾800次！居民焦慮睡不好 醫療體系拉警報

據日媒「FNN」報導，日本鹿兒島縣的吐噶喇列島附近海域，自6月21日以來即連續不斷發生地震。根據氣象單位統計，截至7月2日清晨5點之前，當地已觀測到芮氏規模1以上的地震高達846次，其中最劇烈的震度發生在7月2日清晨4點33分，震央位於列島近海、深度約30公里，芮氏規模達5.0，造成十島村惡石島觀測到震度5的地震，所幸並無海嘯威脅與傷亡通報。

惡石島的人口僅89人，連續數日的地震已讓居民身心俱疲。在當地經營民宿的有川和則先生向前來採訪的FNN記者表示，地震已持續超過10天，不少人因數日以來連續睡眠不足而感到身體疲憊不堪。他也形容6月30日晚間發生的震度5弱地震是自己從未經歷過的強烈搖晃，約持續12秒，讓他印象深刻。

這波連串地震也暴露離島醫療資源不足的情形。惡石島上並無常駐醫師和醫院，目前僅有小型診療所和一名護理師渡部涼撐起全島的醫療需求。渡部坦言，面對連續地震造成居民身心壓力與健康的問題，要自己一人獨自面對，實在非常不安，「雖然有受過地震救災訓練，但一旦實際發生時還是難免焦慮。」

據了解，目前尚無房屋受損或人員傷亡的通報。日本氣象廳提醒，這一帶曾多次發生類似群震現象，目前尚不清楚何時會平息，呼籲居民持續提高警覺，防範震度5弱以上地震的發生。