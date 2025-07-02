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歐洲熱浪延燒 法近2000校停課、義限制戶外工作

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
法國巴黎遭遇高溫紅色警報。圖為一群兒童在巴黎郊外的防暑設施周圍活動。中新社
法國巴黎遭遇高溫紅色警報。圖為一群兒童在巴黎郊外的防暑設施周圍活動。中新社

歐洲熱浪肆虐，氣象學家表示今年熱浪來得「異常」早。法國近2000所學校今天停課，義大利限制戶外工作，土耳其持續對抗野火。歐洲各城市高度警戒，部分景點關閉。

綜合路透社和法新社報導，西班牙證實遭遇有紀錄以來最熱6月，部分城市今天氣溫超過攝氏40度；義大利特倫托市（Trento）高溫也達40度；倫敦等較北邊的歐洲城市也令人酷熱難耐。

歐洲聯盟「哥白尼氣候變化服務」（C3S）先前表示，歐洲升溫速度是全球平均值的兩倍，為全球暖化速度最快的大陸。

世界氣象組織（WMO）發言人努利斯（ClareNullis）說：「異常的地方是…發生在今年這個時候，但並非前所未見。」她表示，歐洲正經歷極端高溫事件，「通常我們會在夏季晚些時候才看到這種情況」。

部分國家發布健康警報，工會將昨天義大利波隆那市（Bologna）附近一名建築工人喪生歸咎於高溫。

義大利對米蘭和羅馬等17個城市發布熱浪紅色警戒，部分大區禁止在一天中最熱的時段戶外工作。

土耳其持續對抗野火，野火迫使伊茲米爾市（Izmir）週邊地區、附近的馬尼沙省（Manisa）以及東南部的哈泰省（Hatay）約5萬人昨天暫時撤離。

根據法國教育部說法，法國近2000所學校今天中午停課，教師表示教室過熱且通風不良，導致學生身體不適。

至於往北的荷蘭，部分地區今天警戒來到次高等級，預計氣溫將達到攝氏38度。

法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）頂層連續第2天關閉；比利時布魯塞爾不鏽鋼製成的原子球塔（Atomium monument）則是因為高溫來到攝氏37度而罕見關閉。

德國明天氣溫也可能高達攝氏40度。

法國 義大利 高溫

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