6月底以來地震逾800次 日本鹿兒島海域凌晨規模5.1地震
日本氣象廳2日表示，鹿兒島縣吐噶喇（トカラ）列島近海當地時間凌晨4時32分左右發生地震，十島村惡石島觀測到震度5弱的搖晃。
鹿兒島讀賣電視台報導，氣象廳最初發布的地震規模為芮氏規模5.0，震源深度為30公里，隨後將規模上修為5.1，震源深度修正為16公里。
此次地震無引發海嘯的憂慮，十島村公所表示，截至目前尚未接獲任何災情通報。
吐噶喇列島近海自6月21日以來持續發生地震，截至2日清晨6時，已觀測到震度1以上的地震達847次，惡石島6月30日傍晚也曾觀測到震度5弱的搖晃。
讀賣新聞隨後報導，吐噶喇列島近海於早上9時10分左右再次發生地震，並觀測到震度4的搖晃。此次地震震源深度約為10公里，地震規模推定為芮氏規模3.5。
氣象廳指出，目前可能容易發生落石或山崩，呼籲民眾在未來一段時間內，應注意規模約震度5弱程度的強烈搖晃。
【地震情報 2025年7月2日】— 特務機関NERV (@UN_NERV) July 1, 2025
4時32分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM5.0、最大震度5弱を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/W6cNdApT6f
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言