6月底以來地震逾800次 日本鹿兒島海域凌晨規模5.1地震

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海當地時間2日凌晨4時32分左右發生地震，並在十島村的惡石島觀測到震度5弱的搖晃，並無引發海嘯的憂慮。圖片擷取自 X / P2P地震情報
日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海當地時間2日凌晨4時32分左右發生地震，並在十島村的惡石島觀測到震度5弱的搖晃，並無引發海嘯的憂慮。圖片擷取自 X / P2P地震情報

日本氣象廳2日表示，鹿兒島縣吐噶喇（トカラ）列島近海當地時間凌晨4時32分左右發生地震，十島村惡石島觀測到震度5弱的搖晃。

鹿兒島讀賣電視台報導，氣象廳最初發布的地震規模為芮氏規模5.0，震源深度為30公里，隨後將規模上修為5.1，震源深度修正為16公里。

此次地震無引發海嘯的憂慮，十島村公所表示，截至目前尚未接獲任何災情通報。

吐噶喇列島近海自6月21日以來持續發生地震，截至2日清晨6時，已觀測到震度1以上的地震達847次，惡石島6月30日傍晚也曾觀測到震度5弱的搖晃。

讀賣新聞隨後報導，吐噶喇列島近海於早上9時10分左右再次發生地震，並觀測到震度4的搖晃。此次地震震源深度約為10公里，地震規模推定為芮氏規模3.5。

氣象廳指出，目前可能容易發生落石或山崩，呼籲民眾在未來一段時間內，應注意規模約震度5弱程度的強烈搖晃。

落石 日本 地震 吐噶喇列島

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