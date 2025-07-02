阿爾卑斯山熱浪來襲 凸顯瑞士本土羊毛滯銷問題

阿爾卑斯山熱浪來襲，夏日炎炎，現在就屬還沒剃毛的綿羊最熱了。自古羊兒即是瑞士農家的重要經濟來源，除了奶和肉有經濟價值之外，羊毛也能賣錢。羊毛在1970年代達到市場收購的高峰，過去十年來因消費者紡織品習慣改變，今年瑞士羊毛這個土產滯銷。

瑞士羊毛公司（Schweizer Wool）是收購羊毛原料的全國性上游公司，曾經在全瑞士有25個收集點，今年全數關閉。該公司對瑞士國家瑞士廣播電視台（Schweizer Radio und Fernsehen）表示，因為倉庫全滿，沒有倉儲空間放新羊毛，所以必須停止收購。現在最重要的是加強行銷，重新包裝瑞士羊毛的形象，提高市場上的能見度，把舊羊毛賣掉才能繼續收購。

接受瑞士國家廣播電視台採訪的牧民呂葉煦（Mathia Rüesch）表示，雖然現在羊毛無法售出，但仍可做為肥料或是轉贈他人再利用。羊兒對瑞士不只是經濟價值，在景觀維護上也非常重要。羊兒也是瑞士山間重要的景觀之一。

非營利組織瑞士綿羊協會（Fiwo）對瑞士廣播電視台表示，品質最差的羊毛可做肥料，高一級的做床墊和枕頭。瑞士羊毛因為觸感刺刺的，製成服飾並不十分受歡迎。目前協會所發展的技術是將剩餘的羊毛和其他的紡織材料混合，再壓製成塊狀，變成建築中的隔離材料。

此外，羊毛有吸水效果，可吸收空氣中的濕氣。置於牆與牆之間，具有冬季保溫、夏季隔熱的效果。目前做為建材的隔離材料仍太貴，需要有大型建商投資才有可能成為量產的平價建材。

羊毛賣不出去，暑氣難耐還是要剃毛，不然羊兒無法度過熱浪的高溫。目前瑞士羊毛的再利用或加工開發也是瑞士聯邦農業和林業局（FOAG）的輔導項目，秋季將再與牧民代表開會，支持瑞士羊毛的利用，與發展該領域的創新計畫。