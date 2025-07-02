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義大利熱浪致命、大城供電不足 急擬應變措施

中央社／ 羅馬1日專電
義大利夏日高溫，近日許多前來參觀梵蒂岡聖伯多祿大教堂的遊客，都忍不住撐傘抵擋豔陽直射。中央社
義大利夏日高溫，近日許多前來參觀梵蒂岡聖伯多祿大教堂的遊客，都忍不住撐傘抵擋豔陽直射。中央社

熱浪席捲南歐，今天在義大利西西里島地區再度造成1名女性死亡，且部分城市因大量使用冷氣造成供電不足，出現大停電。多個行政大區宣布在高溫時段暫停戶外工作，政府與工會討論更多應變措施。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，根據天氣預報，本週義大利從南到北都躲不過紅色高溫警報，義大利各行政大區已陸續頒布法令，要求保障戶外勞工安全，義大利勞動部明天將與工會簽署協議，為最受衝擊的農工業提供健康檢測、保護衣物等措施。

天氣炎熱使許多商店、住戶大量使用空調，部分義大利城市出現供電不足狀況，今天佛羅倫斯市中心一度陷入漆黑，北義大城貝加莫（Bergamo）連交通號誌也停擺。

為避免熱浪傷害勞工，義國首都羅馬所在的拉齊奧（Lazio）大區，米蘭所在的倫巴底（Lombardia）大區，威尼斯所在的威內托（Veneto）大區，都規定在暑期高溫下，從中午12時30分到下午4時之間，建築工人、農民等戶外勞工必須暫停作業。

高溫不僅威脅勞工，對遊客也造成危險。報導指出，1名60多歲的亞洲女性遊客在米蘭大教堂屋頂昏厥送醫，根據統計，義大利醫院近日急診人數增加了20%，主因高溫會對老年人、慢性病與重症患者帶來更多負擔，多家義大利醫院為此調度增加急診人力。

許多城市試圖對遊客提供暫避高溫的方法，例如在拿坡里（Napoli）就有民間團體發布了一份「氣候避難地圖」，標示城內30多處綠蔭公園、圖書館，向民眾介紹乘涼的好去處。

高溫 義大利

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