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旅客注意！日本修改飛航規定 8日起「1物品」禁放頭頂置物箱

中央社／ 東京1日專電
日本國土交通省航空局（JCAB）今天宣布，將變更行動電源在機艙的攜帶方式。 情境示意圖／Ingimage
日本國土交通省航空局（JCAB）今天宣布，將變更行動電源在機艙的攜帶方式。 情境示意圖／Ingimage

日本國土交通省航空局（JCAB）今天宣布，將變更行動電源機艙的攜帶方式。從8日起，搭乘全日空（ANA）、日本航空（JAL）等日本航空公司班機時，不可將行動電源收納在頭頂的行李置物箱，必須隨身保管，以加強監控。

日本經濟新聞報導，從8日起，搭乘日本各航空公司班機時，不可將帶進機艙的行動電源收納在頭頂置物箱，而是必須隨身看管。如果在機內為電子設備充電，必須隨時確認狀態。

因應海內外發生多起行動電源在機艙內冒煙、起火事故，JCAB與JAL、ANA等19家日本航空公司加盟的「定期航空協會」（簡稱定航協）合作，修改規定以提升機艙安全。搭乘海外航空公司的班機，則遵循各公司規定。

日本「航空法」規定，行動電源禁止放入托運行李，對於攜帶數量也有限制，100Wh（瓦時）以上、160Wh以下的行動電源最多可攜帶2個，超過160Wh的行動電源原則上禁止攜帶上機。

今年1月，釜山航空一架從釜山飛香港班機，在起飛前突發火災，疑似乘客的行動電源過熱。受此影響，部分海外航空公司已開始禁止在飛行途中使用行動電源。

根據定航協調查，日本國內航線過去1年也發生數起行動電源冒煙、發熱、膨脹事件，所幸當時都放在可確認狀況的位置，因此發生事故時能立即處理，未對飛航造成影響。

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