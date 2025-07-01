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職場積怨！日本50歲律師拔刀刺死同事 稱「忍耐達到了極限」

中央社／ 東京1日專電
日本東京都池袋的辦公大樓今天上午發生刺殺事件，50歲律師渡邊玲人對男同事積怨已深，在律師事務所拔刀行凶，同事隨後送醫不治。示意圖／AI生成
日本東京都池袋的辦公大樓今天上午發生刺殺事件，50歲律師渡邊玲人對男同事積怨已深，在律師事務所拔刀行凶，同事隨後送醫不治。示意圖／AI生成

日本東京都池袋的辦公大樓今天上午發生刺殺事件，50歲律師渡邊玲人對男同事積怨已深，在律師事務所拔刀行凶，同事隨後送醫不治。渡邊供稱，兩人在工作上鬧得不愉快，一直對被害人懷恨在心，忍耐達到極限，最終動手。

日本放送協會（NHK）報導，根據警視廳，上午11時50分左右，位於豐島區池袋摩天大樓「太陽城60」31樓的某法律事務所職員打電話報警，稱「員工被刺傷」。受害者是36歲的芳野大樹，他的頸部被刺中多刀，送醫後不治。

事發後，渡邊玲人主動帶著兇刀前往池袋車站前的派出所自首，被警方以涉嫌殺人未遂罪逮捕，隨後改為殺人罪進行調查。

渡邊供稱，兩人「在職場上發生不愉快，從以前就對他懷恨在心，忍耐達到了極限」。事件發生在上班時間，兩人隸屬不同部門，但今天都有上班。

警署表示，渡邊疑似在受害人坐在椅子上的時候，從背後揮刀行兇，之後步行離開現場，大約正午時前往距離約500公尺的池袋車站東口派出所自首。渡邊使用的兇器是一把長約9公分的摺疊式求生刀，警方還在他的背包內發現另外兩把刀。

與渡邊住在同一棟大樓的鄰居表示，「他在大約8、9年前搬來，在電梯碰到都會打招呼，很穩重，沒有什麼不好的印象」。在同棟大樓42樓工作的50多歲男性表示，「中午過後從社群媒體得知這起事件，想到可能曾經在電梯裡和犯人擦肩而過，就覺得很恐怖」。

該律師事務所的官網介紹，事務所從北海道到沖繩，在全日本有65個以上辦公室，旗下有超過230名律師。事件發生後，事務所官網發布聲明表示，「我們衷心為逝去的員工祈求冥福，並對遺屬致上最深切的哀悼。事務所將優先對於目擊事件的員工，以及全體職員進行心理輔導，並誠實配合警方調查」。

殺人未遂 日本 律師

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