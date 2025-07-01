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西班牙史上最熱6月 巴塞隆納女清道夫疑因高溫猝逝

中央社／ 巴塞隆納1日綜合外電報導

西班牙國家氣象局今天表示，西國及其第大二城巴塞隆納今年均記錄到有史以來最熱6月；西國當局正在調查，強烈熱浪是否造成巴塞隆納上週末1名女性清道夫猝逝。

路透社報導，這名女性清道夫的姊妹告訴西班牙電視台Antena 3，死者生前在6月28日下午清掃了巴塞隆納（Barcelona）舊城區，當天稍晚於家中猝逝。

根據死者姊妹，這位51歲的女性清道夫曾告訴同事，她覺得自己「快要死了」。

巴塞隆納市議會昨天宣布，將調查這位女性的死亡案件。

西班牙國家氣象局（AEMET）指出，巴塞隆納6月28日的氣溫達到攝氏30.4度。

巴塞隆納法布拉天文台（Fabra Observatory）則報告，當地6月平均氣溫為攝氏26度，打破1914年以來的紀錄。

法新社報導，西班牙國家氣象局今天還提到，西國今年經歷有史以來最熱6月，平均氣溫為攝氏23.6度。

西班牙國家氣象局在社群平台X發文提到，今年「極端炎熱」的6月已「打破紀錄」，不僅超越7月跟8月的正常均溫，也刷新前次最高紀錄，即2017年6月均溫攝氏22.8度。

美聯社報導，歐洲目前仍受今年夏天首場大規模熱浪侵襲。

好幾個歐洲國家今天仍維持發布健康警告。巴黎預計會達到酷熱的攝氏40度，比利時跟荷蘭也出現不尋常高溫。

葡萄牙國家氣象局今天也宣布，葡國6月29日記錄到有史以來6月最高溫攝氏46.6度。

西班牙 氣象局 氣溫

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