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母雞迷路？炸雞店門口徘徊不肯走 照片瘋傳網友笑瘋：自投羅網

香港01／ 撰文：桃樂斯
自尋死路？美國有母雞疑因「迷路」，竟走到一間連鎖炸雞店門外，並在店外徘徊不肯離去，有民眾發現後即時通報當地保護動物組織。示意圖／Ingimage
自尋死路？美國有母雞疑因「迷路」，竟走到一間連鎖炸雞店門外，並在店外徘徊不肯離去，有民眾發現後即時通報當地保護動物組織。示意圖／Ingimage

自尋死路？美國有母雞疑因「迷路」，竟走到一間連鎖炸雞店門外，並在店外徘徊不肯離去，有民眾發現後即時通報當地保護動物組織。相關人員到場後，與這隻母雞上演追逐戰，母雞最終被帶回收容中心。

收容中心其後將母雞照片上傳至專頁，指牠狀況良好，但目前尚未開放供人領養，呼籲民眾可以考慮禽類領養計劃內的其他動物。事件引來網友留言，笑指母雞尤如自投羅網，「時間再久一點，炸雞店開門就完啦！」、「老闆：『怎麼自己送上門來』」、「母雞：『我剛剛是死門關前走了好幾圈嗎？』」。

母雞疑似迷路 徘徊炸雞店門外不肯走

綜合外媒報導，事發於6月17日，美國愛荷華州的德梅因市（Des Moines）有母雞疑因迷路，竟遊蕩至連鎖炸雞店「水牛城野雞翅（Buffalo Wild Wings）」門外，並不斷徘徊未肯離去，有民眾發現母雞後，立刻通報當地保護動物組織。

母雞被帶返動物收容中心 稍後或開放領養

相關人員到場後，一度與母雞上演追逐戰，最終母雞被帶返愛荷華動物收容中心，目前狀況良好。收容中心事後將母雞照片上傳至facebook專頁，笑稱「怎麼回事？這隻雞怎麼就跑錯路了呢」，又藉由事件宣傳他們禽類領養計劃，指涉事母雞尚未開放領養，但中心仍有其他動物，鼓勵民眾將牠們帶回家，同時強調他們會謹慎挑選領養人，以確保所有動物被視為「家庭寵物」，而非被端上桌食用。

網友笑指自投羅網：再留久就變炸雞

由於涉事炸雞店被當地居民視為「炸雞聖地」，平均每日銷售超過240萬隻雞翅，因而惹來不少網民寫下「地獄」留言，「時間再久一點，炸雞店開門就完啦！」、「老闆：『怎麼自己送上門來』」、「母雞：『我剛剛是死門關前走了好幾圈嗎？』」、「走過死亡陰影的山谷」，又笑稱「說不定廚師把牠的家人抓走了」、「牠來救同伴啦！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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