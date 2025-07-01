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日本首創「手機失智門診」 專家曝：患病者多為年輕族群

聯合新聞網／ 綜合報導

「常忘記人名、忘記事情、工作出現莫名失誤……」當這些問題發生在30多歲的年輕人身上時，可能不只是粗心大意。東京葛飾區醫療院所「金町站前腦神經內科」近日成立日本首間「手機失智門診」，專門針對因長時間使用手機而導致記憶力、集中力下降、出現類似失智症狀的患者。

據日媒「yahoo」報導，金町站前腦神經內科院長內野勝行指出，門診每日約有10位患者求診，其中以30至40歲族群居多。他們多數因記憶力下降、約定或工作內容忘記、漢字不會寫等問題求診。內野強調：「年輕人因記憶問題跑去失智門診可能有心理負擔，因此設特別設立此門診，盼讓民眾更願意面對問題。」

專家解釋，「手機失智症」是指因過度依賴手機，導致大腦處理資訊的能力下降。過度滑手機讓大腦處於資訊超載狀態，大腦無法有效整理、儲存記憶，結果就像堆滿雜物的屋子，該取用的記憶被「淹沒」。內野表示「尤其是漫無目的地滑手機，對大腦影響最大。即便每天僅睡前滑手機一小時，有些人也會因記憶力下降而感到不安。」

如何判斷是否有「手機失智症」風險？院方提醒，若符合以下3項以上情況，建議盡早就醫：

1.熟人的名字無法立刻想起

2.最近漢字常寫錯或寫不出

3.習慣用拍照記錄而非記憶

4.查資料只依賴手機

5.常處於睡眠不足狀態

6.感到意興闌珊、缺乏幹勁

7.工作、家務安排能力變差

8.手機隨時不離身

內野建議，每日主動限制無目的滑手機時間不超過一小時，睡前避免將手機帶入臥室，改用鬧鐘取代手機設定起床時間。他指出，過度依賴手機除了影響記憶力，還可能引發自律神經失調、憂鬱症，最終發展為真性失智症。

他同時提醒，門診除了協助判別手機失智，也希望及早篩檢潛在疾病，如年輕型阿茲海默症或腦部腫瘤等。「如果覺得自己記憶力退步、生活作息混亂，不妨勇敢就醫，才能真正守護大腦健康。」

阿茲海默症 手機 失智症 失智 3C

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