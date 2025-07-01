風暴來襲淤泥覆蓋軌道 法國義大利高鐵暫停行駛數日

法國國家鐵路公司（SNCF）今天表示，受到本週稍早來襲的猛烈風暴影響，法國與義大利之間的高速列車將暫停行駛「至少數日」。

法新社報導，法國國家鐵路公司表示，將全面清理並檢修巴黎到米蘭的高速鐵路軌道，以避免任何可能導致復駛時間延後的損壞。

SNCF指出，風暴襲擊鄰近法國邊境車站莫丹（Modane）的莫赫延谷（Maurienne Valley），導致莫丹車站淹水，軌道也出現大量淤泥堆積，這條路線因此從昨天下午3時起暫停通行。

洪水在莫丹鎮造成財產損失，所幸沒有人員傷亡通報。

在此之前，連接巴黎與義大利杜林（Turin）和米蘭（Milan）的火車路線由於山崩損壞隧道，被迫關閉19個月，直到今年3月底才恢復通車。

SNCF和其義大利競爭對手「義大利國營鐵路公司」（Trenitalia）都在這條鐵路提供高速運輸服務。通常僅需6、7個小時就能將乘客從巴黎運送到義大利北部大城。