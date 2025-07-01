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常感到不開心、難入眠？ 恐是2飲品偷走你的「快樂荷爾蒙」

聯合新聞網／ 綜合報導
感覺無法提起精神、情緒低落或睡眠不安穩？或許問題出在日常喝下的飲品。示意圖／ingimage
感覺無法提起精神、情緒低落或睡眠不安穩？或許問題出在日常喝下的飲品。示意圖／ingimage

您是否曾感覺無法提起精神、情緒低落或睡眠不安穩？或許問題出在日常喝下的飲品。專家提醒，生活中常見的咖啡、茶類或酒精飲品，可能正在悄悄影響大腦內的「三大快樂荷爾蒙」——血清素（Serotonin）催產素（Oxytocin）多巴胺（Dopamine），進而影響身心健康。

根據日媒「yahoo」報導，所謂「快樂荷爾蒙」，主要指血清素、催產素與多巴胺。血清素負責調節情緒與睡眠，能平衡多巴胺及正腎上腺素等神經傳導物質，維持心理穩定；催產素則因促進親密感、信任與共鳴而有「愛情荷爾蒙」之稱；多巴胺則是讓人產生成就感、快樂與動力的關鍵物質。

醫學研究指出，若快樂荷爾蒙分泌不足，不僅會引發情緒低落、憂鬱等心理困擾，也與頭痛、眩暈、失眠、甚至更年期症狀等身體不適密切相關。專家提醒，以下類型飲品可能影響快樂荷爾蒙的正常分泌，長期飲用恐對心理健康造成不良影響。

1. 含咖啡因飲品

 咖啡因會干擾血清素生成，抑制快樂荷爾蒙分泌。長期大量攝取咖啡、茶、能量飲品，或含咖啡因的提神飲料，可能導致情緒起伏不定、失眠與焦慮。

2.酒精飲品

 許多人以為小酌可放鬆心情，卻不知酒精實際上會降低血清素濃度，長期下來易引發情緒低落與憂鬱傾向。即便酒後短暫有高昂感，但隨之而來的神經傳導紊亂反而可能加劇心理壓力。

專家呼籲，想維持身心健康、守護快樂荷爾蒙分泌，可從減少高咖啡因及酒精飲品攝取開始。平時搭配均衡飲食、適度運動並確保充足高品質睡眠，才能真正幫助大腦保持正向運作，享受穩定幸福感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 咖啡

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