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新加坡旅遊注意！7月起代步車禁騎行人專用道 初犯恐遭罰三個月監禁
為了加強行人安全，新加坡陸路交通管理局（LTA）宣布，自2025年7月1日起，自行車及所有類型個人代步工具（PMD），不論是否機動，全面禁止在行人專用道上通行。違規者初犯最高可面臨新幣2,000元（約新台幣4.7萬元）罰款、最長3個月監禁，或兩者併罰。
根據新加坡媒體「母艦」報導，LTA指出，執法人員將「審慎且有彈性」地判斷是否構成違規，強調新規目的是在日益增建的自行車道網絡下，保障行人通行權與安全。LTA表示，行人專用道僅允許步行者及符合速限的行動輔具（PMA）使用。騎士若需通行，應改道至自行車道。
雖然行人可以走在自行車道上，但建議優先選擇行人專用道以策安全。LTA也提醒，在自行車道上移動速度較快的用路人，務必留意行人及其他較脆弱的用路者，確保彼此安全。為降低事故風險，2026年第一季起，公共通道上行動輔具的速限將由每小時10公里降至6公里，約等同於健走速度。
LTA強調，對於在通道上超速、魯莽行駛者，當局依舊採取「零容忍」態度，不容挑戰公共安全底線。新規上路後，當局也將透過圖像、標誌等方式持續宣導，協助民眾正確辨識通行路線。
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