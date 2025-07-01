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打擊詐騙出招！新加坡授權警方管控銀行帳戶 強硬阻被害人匯款

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
一名新加坡男子5月3日使用自動提款機。路透
一名新加坡男子5月3日使用自動提款機。路透

為打擊詐騙行為，新加坡1日生效的新法規定，若警方懷疑某人可能遭到詐騙，可直接管控其銀行帳戶並阻止匯款。新加坡政府表示，這是為了解決警方在實務上常面臨的問題，即雖已警告被害人，對方卻不相信自己遭到詐騙。

英國廣播公司（BBC）指出，儘管部分議員認為該法侵犯民眾權益，新加坡國會仍在今年1月通過《反詐法案》。新加坡詐騙問題日益猖獗，2024年的詐騙金額飆升至破紀錄的8.6億美元（約台幣251.46億美元）。

依據新法，警方若懷疑某人遭到詐騙，可命令銀行阻止潛在被害人進行交易，不讓潛在受害人使用自動提款機。新加坡內政部表示，銀行帳戶持有人還是可基於合法理由動用資金，如日常開支與繳納帳單，但須經警方同意才能動用資金。警方可控制潛在被害人帳戶達30日，最多可延長5次。

批評者認為新法恐造成濫權，但支持者認為該法能阻止受害人蒙受龐大損失，星國內政部則在聲明中說，「只有在窮盡方法還是不能說服當事人的情況下，才會發布限制令」。

詐騙 被害人 新加坡

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