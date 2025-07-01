英國食物外送平台將打擊非法移工 同意加強安全檢查
英國食物外送服務平台Deliveroo、Uber Eats和Just Eat遭政府當局批評後，今天同意「加強」安全檢查，包括使用臉部辨識，以防止非法移民擔任外送員。
法新社報導，政府當局在新聞稿中表示，儘管已有措施驗證使用者在英國工作的權利，但該行業仍存在帳戶共享的濫用情況。
「太陽報」（The Sun）上週披露零工經濟領域非法勞動情況後，英國工黨政府找來這3家外送平台公司開會。
雖然跨越英吉利海峽抵達英國的尋求庇護者，在等待庇護申請裁定期間沒有工作的權利，但有不少人透過「租用」已驗證的帳戶迴避檢查，找到外送員的工作。
英國內政部說，這些食物外送服務平台「同意加強使用臉部辨識驗證」，以確保「只有註冊帳號的擁有者才能在其平台上工作」。
今年1月以來，已有1萬9000人從法國搭乘小船抵達英國。英國雖採取許多措施來遏止這類危險行徑，但年初至今累積的人數仍是前所未見。
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