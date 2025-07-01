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亞馬遜「稀有果汁」魅力難抵！BBC曝：當地必喝的天然風味

聯合新聞網／ 綜合報導
亞馬遜雨林面積約為550萬平方公里，是世界上最大的熱帶雨林。示意圖／ingimage
亞馬遜雨林面積約為550萬平方公里，是世界上最大的熱帶雨林。示意圖／ingimage

亞馬遜是全世界最大的生態系統，不僅涵蓋上千原生物種，還有約220種樹木能結出可食用果實。不過，有些果實太過脆弱，難以在市面上露出，若想品嚐大自然的風味，只能親臨巴西北部的洪泛區市集，體驗新鮮現榨的稀有果汁。

根據英國廣播公司「BBC」報導，亞馬遜森林裡的這些果實脆弱易腐，幾乎不可能以瓶裝或粉末形式攜帶回家，只能親臨巴西北部洪泛區市集，體驗當地現榨、現飲的稀有果汁，享受濃郁質地與酸爽口感，並感受其富含的營養價值。以下為部分代表性果實介紹。

阿瓜赫果（Aguaje）

在安地斯山東坡匯入亞馬遜盆地的河流沿岸，莫里切棕櫚結出被譽為「犰狳果」的阿瓜赫果。當地人將果實浸水一兩天後剝去外殼，露出鮮橘色果肉，搗成泥製成布丁般稠度的「阿瓜伊納」飲品。傳說這種果實富含類雌激素，對女性骨骼、皮膚有益，但男性不宜過量飲用。

可可納果（Cocona）

熱帶番茄的近親，果汁酸香，風味融合鳳梨與木瓜，質地略帶油感。由於果肉纖維粗、口感酸澀，多數以果汁形式飲用，是當地快速利用鮮果的實用方式。

可可納果是番茄的遠親。圖／ingimage
可可納果是番茄的遠親。圖／ingimage

卡姆果（Camu camu）

小巧酸澀、帶桃香的酸草莓風味果實，維他命C含量極高，每100克果肉含量逾2000毫克。產季短暫（1至3月），新鮮果汁尤受歡迎，當地也常將其與鹽搭配直接食用。

卡姆果。圖／ingimage
卡姆果。圖／ingimage

圖庫瑪果（Tucumã）

纖維豐富，果汁帶堅果香氣。巴西亞馬遜州民眾常將其搭配木薯粉作早餐，或入三明治「卡博基尼奧」中。其鈣含量為奇異果的約4倍，亦富含錳。

普普尼亞果（Pupunha）

橙紅果實煮熟後口感似油潤地瓜，是當地飽足小食，亦可製成果泥或釀成微酒精飲品「奇查」。富含維生素B1、E與天然脂肪，是重要能量來源。

古布阿蘇果（Cupuaçu）

厚殼白肉、味如奶香鳳梨的可可近親。果肉可榨成果汁、製冰淇淋或「卡普雷特」（可可風味巧克力替代品），風味帶有柑橘清香。

熱尼帕波果（Jenipapo）

以藍色染料用途聞名，果肉可榨汁或製成甘蔗酒浸泡的利口酒「熱尼帕波果味酒」，風味如乾杏，含豐富維生素B1與鋅。

巴西莓（Açaí）

當地現榨果泥稠如紫色冷湯，常直接以湯匙食用。與國際流行的冷凍果碗不同，原生地版本純粹保留原味，七個品種依地區細分，風味與用途各具特色。

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