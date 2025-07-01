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墨西哥販毒集團內鬥 多人遭斬首陳屍路邊

中央社／ 墨西哥古里亞坎30日綜合外電報導

墨西哥當局今天表示，他們在一處高速公路橋上發現20具屍體，其中數人遭斬首。事發地點為西納羅亞（Sinaloa）毒梟集團派系間內鬥地帶，死者疑為衝突中的受害者。

法新社報導，西納羅亞州檢察官辦公室表示，其中4具無頭屍遭棄置於路邊，另16具則被發現於一輛廢棄車內。

在現場的一個袋子裡裝有被砍下的5顆頭顱；檢察官指出，所有屍體都有槍傷跡象。

然而當地媒體的說法是4具無頭屍體被倒吊在橋上，這是犯罪幫派常見手法之一，但此事尚未獲得官方證實。

墨西哥自2006年以來，因毒品販運相關的暴力犯罪案件已奪走近48萬條人命，並造成超過12萬人失蹤。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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