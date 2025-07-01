女為牛郎傾家蕩產…還被拉去賣身還債！ 日政府為此修法禁止「戀愛服務」

在日本，「牛郎文化」盛行多年，男公關店成為許多女性逃離現實、尋求情感寄託的場所。不少女性為了與心愛的牛郎「推し（本命之意，給予推薦與捧場）」維持關係，不惜砸下大筆金錢消費香檳、禮品與包廂，只為追求一場虛幻卻令人沉醉的戀愛體驗。然而，據日媒FBS福岡放送報導，近年來越來越多女性因此陷入債務深淵，甚至有人為了還錢被迫從事性產業。

日本政府為了遏止牛郎店惡質行銷手法，6月28日正式施行修訂後的《風俗營業法》，明文禁止所謂的「色戀營業」。這種手法泛指男公關透過營造戀愛氛圍、暗示或明言建立「戀人關係」，並藉此誘導顧客重複消費、瘋狂花錢。從今往後，若男公關以「妳不是我的No.1，就不能再見面了」、「不想分手的話就再點一瓶香檳」等話術向顧客推銷，即構成違法行為，最高恐遭行政處分甚至是勒令停業。

而促使這次修法的導火線之一，是越發嚴重的「賒帳制度」（売掛金）爭議。部分店家允許客人消費記帳，之後再付款，但實際上皆以此作為日後的脅迫工具。一名曾沉迷牛郎店的女性受害者透露，她被要求支付近百萬日圓賒帳費，當時根本無力償還，最後竟被介紹到風俗店從事性工作以償還債務。類似案例近年激增，東京警方透露，2023年至2024年期間，歌舞伎町附近因性交易被捕的女性中，約有三分之一是為了支付男公關店的費用而下海。

修法後，若業者強迫無力還款的顧客從事賣春，將面臨六個月以下拘禁刑或一百萬日圓（約20.3萬元新台幣）以下罰金，情節嚴重可同時處以兩者。雖然「賒帳」本身尚未列為違法，但相關衍生的暴力與性剝削行為將成為打擊重點。對此，部分業者表示樂見其成，認為是讓行業回歸正軌的一步。不過，也有聲音指出，這可能讓男公關文化失去魅力，影響營業額，直言「有些女生可能覺得沒有色戀就不好玩」。