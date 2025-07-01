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巴黎發布紅色高溫警報 艾菲爾鐵塔頂層關閉

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

酷暑籠罩歐洲各地，法國巴黎今天發布紅色高溫警報，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）頂層關閉，高汙染汽車禁止上路，且有限速措施。

法新社報導，從伊比利半島經法國、義大利到巴爾幹半島國家及希臘，地中海沿岸各國近日都遭熱浪侵襲，促使當局發布健康警示及野火風險警告。

法國氣象局（Meteo France）預估國內氣溫今天將達到高峰，有16省發布最高等級的極端高溫警示，另有68省發布次一級警示。

法國氣象局預估最低氣溫將達攝氏20度到24度，部分地區會更高一些，最高氣溫則將達36度到40度，甚至41度。

艾菲爾鐵塔營運商於昨天格林威治時間11時（台灣時間6月30日晚間7時）關閉鐵塔頂層，並「因當前熱浪」，今明兩天持續關閉。鐵塔第1層和第2層則維持開放，但營運商警告遊客仍須謹慎，應避免曝曬、多喝水。

警方表示，包括巴黎市在內的大巴黎區（Ile-de-France ），由於臭氧汙染濃度高，從格林威治時間3時30分到22時（台灣時間1日11時30分到2日清晨6時）禁止所有車輛上路，僅限最環保的車輛通行，並實施時速20公里的速限。

政府表示，預計全國近1350所學校部分或完全關閉，幾乎比昨天多一倍。

法國 氣溫 巴黎

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