法國高溫警報數破紀錄！巴黎鐵塔熱到變形「每日恐位移20公分」

高溫熱浪席捲歐洲南部與東部多地，法國、希臘、義大利、葡萄牙與西班牙等國出現破紀錄高溫，法國發布高溫警報數更創下歷史新高。專家指出，法國著名地標巴黎鐵塔會因高溫而彎曲，塔尖每日最多可能偏移20公分。

英國廣播公司（BBC）報導，法國7月1日針對包括巴黎在內共16個地區發布紅色高溫警報，另外有68個地區處於橙色警戒。法國氣候部長魯納謝（Agnès Pannier-Runacher）表示，法國本土共96個行政區，光是6月30日就有84個行政區發布橙色警戒，這是「史無前例的狀況」。

另外，西班牙、葡萄牙、義大利、德國、英國和克羅埃西亞等也發布高溫警報。

巴黎人日報報導，金屬結構的巴黎艾菲爾鐵塔在陽光長時間高溫照射下，可能會產生微妙變形。

報導引述歷史學家兼建築師勒莫萬（Bertrand Lemoine）2020年8月在歐洲一台（Europe 1）廣播中表示，「鐵受熱時會膨脹，整座塔都會因此移動」。

勒莫萬進一步解釋：「塔的一側受到陽光直射，而另一側處於陰影中。面向太陽的一側膨脹得更明顯，因此整座塔就會發生扭曲。」因此，艾菲爾鐵塔在一天中會隨著日射角度在不同方向上產生彎曲，塔尖每天最多會偏移約20公分。

巴黎人日報引述Futura-Sciences專業媒體指出，艾菲爾鐵塔是由一種對熱高度敏感的「熟鐵」（puddled iron）構成，因此對溫度變化反應劇烈。例如在冬季，整座塔可能會縮短達10公分；而在熱浪之下，則會輕微膨脹。