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手機害的？「8點10分前集合」幾點到 不同世代認知差20分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
不同國籍、不同年代的人，對時間的認知都有所不同。 圖／ingimage
不同國籍、不同年代的人，對時間的認知都有所不同。 圖／ingimage

你會覺得「8點10分前集合」是幾點呢？根據日媒「めざましmedia」在日本的一項街頭調查，許多年輕人解讀成「8點到8點9分之間」，而出生在1926年12月25日到1989年1月7日之間、日本昭和時代的「昭和人」卻一致認為是7點50分。意外揭開了不同時代的人們在時間認知上的落差，引發網友廣泛討論。

本項調查訪問了東京街頭的100位民眾，在40到50歲的族群中，約有84%認為「8點10分前」是7點50分；但在10幾歲到25歲的年輕世代中，僅36%有相同的看法，其餘64%則認為「8點10分之前」，就是指8點過後到8點9分。

為何會產生這樣的認知差異呢？其實，關鍵在於日語的語感。中高齡族群習慣將「8點10分前」理解為「8點的前10分鐘」，因此自然得到7點50分這個答案；而年輕世代則傾向理解成「比8點10分這個時間點稍早一點」，所以會回答「8點3分」或「8點7分」這樣的時間。

芝浦工業大學教授原田曜平表示，這樣的落差與網路、3C的使用習慣有關。現在的年輕人從小就接觸智慧型手機、Google Maps等工具，習慣使用「幾點幾分」的精準時間。這種代溝不僅出現在日常生活，在職場上也屢見不鮮。企業顧問橫山信弘指出一個實際案例。主管交代一位新人「月底前要交資料」，但那個月的月底是周日，一般來說都會提早在那周的周五之前交，結果那個新人卻在月底的周日當天晚上11點多才寄出。

由此項調查可顯示日語特殊的曖昧感，以及不同時代的日本人對時間理解、表達的差異。為避免類似誤解，專家建議無論是日常溝通還是工作安排，都應盡可能明確表達具體的時間點，例如「7點50分集合」、「6月28日週五下午5點前完成」，才能確保訊息清晰、不出錯。

3C 中高齡族群 年輕人 手機 東京 溝通 職場

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