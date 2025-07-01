滲透百家美企資助北韓武器 6中國人與2台灣人遭訴

美國司法部今天宣布，6名中國人、2名台灣人及1名美國公民涉嫌幫助與北韓有關的資訊科技人員，從逾百家美國公司獲取遠距工作機會，為北韓帶入至少500萬美元（約新台幣1.4億元）的收入資助武器計畫。這9人已被起訴。

為了遏阻北韓發展飛彈與核武計畫，聯合國對北韓實施制裁，以切斷相關資金來源。美國司法部引述法庭文件指出，北韓政府向全球派遣數千名技術熟練的資訊科技（IT）人員，盜用美國人身分，在美國公司取得遠端IT職位，為北韓大規模殺傷性武器計畫創造收入。

司法部指出，麻薩諸塞州波士頓市起訴台籍劉孟婷及劉恩等9人，用於詐騙的金融帳戶、網站及筆電也已被扣查。

「受災戶」則含名列「財星」（Fortune）500大企業的公司，及一家位於加州的國防業者。這些公司被誤導以為其僱用的員工是在美國工作，事實上他們多數身處北韓或中國，所得薪資則轉入與北韓有關的帳戶。

司法部國家安全部門主管艾森柏格（John Eisenberg）透過聲明表示，這些計畫鎖定竊取美國公司的資金，意在規避制裁並資助北韓政權的非法行動，包括武器計畫。

被告遭控設立金融帳戶以接收收益，並設立空殼公司的假網站，使外界誤以為這些員工屬合法企業。他們還得到位於美國境內、身分未公開者的幫忙，而能夠遠端連接電腦系統，使受害公司誤以為這些員工是從美國境內登入。

根據法庭文件，2024年10月，執法機關在紐約、紐澤西與加州的7個地點進行搜索，並在所謂的「筆電農場」，即用來放置美國公司筆電、以進行詐騙計畫的場所進行訪談，結果查獲超過70台屬於受害公司的設備。

此外，執法部門還查封21個用來協助北韓IT工作的詐騙網站網域，並凍結29個金融帳戶，這些帳戶內有數萬美元資金，用以透過遠端IT工作為北韓政權洗錢。

喬治亞州今天也公布類似的訴訟案，指控4名北韓公民使用假身分進入位於亞特蘭大的區塊鏈研發公司，竊取數十萬美元的虛擬貨幣，並將所得洗錢至海外。

司法部指出，喬治亞州案件的手法與北韓傳統IT人員不同，後者通常是為了將薪水匯回北韓而謀職。喬治亞州北區聯邦地區法院指控的被告涉嫌在虛擬貨幣相關企業就職，以贏得企業信任，再竊取虛擬資產。