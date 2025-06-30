印度化工廠強烈爆炸 至少12人喪命
印度消防官員表示，南部地區1家化工廠發生強烈爆炸，造成至少12人喪生，另有多人受傷，工廠也嚴重受損，建築物大部分化為瓦礫。
法新社報導，爆炸現場位於泰倫加納邦（Telangana）的桑加雷迪（Sangareddy）。根據地區消防官員，「截至目前為止，我們已尋獲12具罹難者遺體」，目前遺體搜尋工作仍未結束。
在印度，工業災難可謂屢見不鮮，專家將此歸咎於規劃不周和安全規則執行不力。
印度電視台轉播的畫面顯示，爆炸現場的縷縷黑煙直衝雲霄。
泰倫加納邦邦長芮迪（Revanth Reddy）說：「有多人罹難，釀成巨大悲劇」。
地方官員則稱，事故原因正在調查中。
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