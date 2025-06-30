印度化工廠強烈爆炸 至少12人喪命

迪士尼樂園是許多人眼中的「夢幻王國」，進到園內就像跳脫現實一般，令人流連忘返。日本一名網友日前與朋友2人一起到東京迪士尼度假區的餐廳用餐，沒想到店員發現2人各自抱著1隻絨毛玩偶後，竟接著說「看起來預約的人數好像不太對...

2025-06-30 22:03