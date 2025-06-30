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牛奶OUT！自製法式吐司改加「這1料」 日本主廚驚：真是太棒了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名主廚以奶茶作為材料製作法式吐司，成品令他大讚。示意圖／Ingimage
日本一名主廚以奶茶作為材料製作法式吐司，成品令他大讚。示意圖／Ingimage

許多人喜歡在家自製甜點，不僅可以培養興趣，也能隨個人喜好調整口味。日本一名主廚日前自製法式吐司，挑戰將被視為靈魂材料的「牛奶」，換成市售的罐裝「奶茶」，沒想到成品竟令他驚豔不已，做出來的法式吐司裹著濃濃的香氣，讓他大讚「真是太棒了！」

日本一名在東京某餐廳擔任主廚的網友，時常在社群平台X分享料理心得，也喜歡動手玩創意，嘗試許多特別的菜品。日前他親手做甜點，將法式吐司的靈魂材料「牛奶」換成「奶茶」，沒想到成品超乎想像，令他不禁直呼「用奶茶做出來的蓬鬆法式吐司，真是太棒了」。

該名主廚在貼文中分享食譜，首先要準備的材料包含，市售6片裝吐司1片、雞蛋1顆、奶茶100cc，以及砂糖2小茶匙，甜度也可依個人口味調整。

先將雞蛋、奶茶和砂糖均勻攪拌在一起後，將吐司放在耐熱的盤子上，加入剛調製好的混和液，並放入微波爐中，以500W加熱1分鐘。再以小火加熱平底鍋，並放入少許奶油，隨後將混和好的吐司放入鍋內，煎至兩面上色，香味四溢的「奶茶法式吐司」就完成了。

日本網友看見貼文後，也紛紛留言大讚，「好想吃，好餓啊！」、「我也常買這款吐司來吃」、「用奶茶來做法式吐司，根本就是天堂組合啊！」

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