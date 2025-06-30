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日本動畫之父「高畑勳展」 東京麻布台之丘登場

中央社／ 東京30日專電

吉卜力迷今年夏天到東京旅遊又多了一個朝聖景點，位於東京的麻布台之丘畫廊舉辦「高畑勳展」，展出他執導動畫螢火蟲之墓」、「平成狸合戰」等作品原稿、人物設定圖等。今年正值太平洋戰爭終戰80週年，「螢火蟲之墓」為展覽焦點。

「高畑勳展-創造日本動畫的男人」展期6月27日至9月15日，日前舉行開幕儀式，高畑勳的妻子高畑佳代子與長子高畑耕介，他的粉絲、搞笑藝人太田光，以及和他有親戚關係的電影導演岩井俊二等人與會。

高畑勳自1960年代起活躍於日本動畫界超過半世紀。他畢業於東京大學法文系後，在1959年進入東映動畫，以「太陽王子 霍爾斯的大冒險」劇場版動畫導演身分出道，之後執導「熊貓家族」、「阿爾卑斯山的少女海蒂」、「紅髮安妮」等電視動畫。「阿爾卑斯山的少女海蒂」更是高畑勳和宮崎駿的合作作品。

參與創立吉卜力工作室之後，高畑勳接連執導「小麻煩千惠」、「螢火蟲之墓」、「平成狸合戰」、「隔壁的山田君」、「輝夜姬物語」等多部作品，描繪日本風土民情與庶民生活。2018年4月，他以82歲高齡辭世。

這次展覽適逢2025年為高畑勳90歲冥誕，以及太平洋戰爭終戰80週年，特別首次公開展出「螢火蟲之墓」、「平成狸合戰」、「阿爾卑斯山的少女海蒂」、「紅髮安妮」的動畫原畫與背景圖。

高畑耕介在開幕典禮致詞表示，「追溯一位非動畫師出身導演足跡的展覽，似乎相當罕見」。

他表示，這個企劃其實在父親生前就已經啟動，構想是要探討作品創作時代的背景、思想，以及受到的藝術影響等，但因為高畑勳去世而未能以訪談的方式進行，只能以時間軸為主的回顧展形式呈現，「再次邀請大家來到高畑勳的作品世界」。

太田光目前正在為NHK教育頻道動畫「安妮．雪莉」中的角色配音，他提到以前看「紅髮安妮」這部動畫，每次都深受感動。「高畑導演透過安妮這個少女的一舉一動，將情感真實且深刻地傳達出來，這是超越語言所能表達的境界。高畑導演的偉大之處，我活到今年60歲才終於真正理解」。

以電影「情書」、「花與愛麗絲」聞名的岩井俊二表示，他和高畑勳其實是遠房親戚。大學時代，他當時正在接觸電影拍攝，以一種拜訪前輩的心態去拜訪高畑勳，結果被對方說教了2小時，讓他深刻體會到電影創作之路的艱辛，但那也是來自影像界大前輩的真摯叮嚀，直至今日仍被他視為座右銘。

他也透露，自己的作品有不少受到高畑勳的畫面影響，像是在繪製「情書」最後一幕的分鏡圖時，腦海中浮現的是「兒時的點點滴滴」的結尾。

對於這次展覽焦點「螢火蟲之墓」，高畑勳曾說「這不是一部反戰電影」。太田光表示，因為高畑勳親身經歷過戰爭，應該是不希望這部作品被侷限於「反戰」這種過於空泛的詞語。岩井俊二則說，「從來沒有一部電影讓人看得那麼痛苦」。

電影 螢火蟲 動畫

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