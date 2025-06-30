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又震！日本九州鹿兒島外海發生淺層地震 規模5.1
日本九州鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島（Tokara Islands）外海，30日晚間6時33分（台灣時間同日下午5時33分）發生芮氏規模5.1的地震，屬於震源深度30公里的淺層地震。
日本氣象廳30日表示，這起地震沒有引發海嘯的風險。
吐噶喇群島近10天已發生650多次震度1以上的地震。日本有所謂的「吐噶喇規律」，即一旦吐噶喇群島頻頻發生地震，2周內，日本本州就可能發生芮氏規模6以上的強震。
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