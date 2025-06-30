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影／驚險瞬間！迪士尼郵輪父女墜海 漂浮20分鐘順利獲救

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為迪士尼郵輪夢想號(Disney Dream)。(路透)
圖為迪士尼郵輪夢想號(Disney Dream)。(路透)

美國迪士尼郵輪「迪士尼夢想號」週日發生驚魂一幕，一名年幼女童從郵輪甲板意外墜入大西洋，父親見狀當機立斷，隨即跳海救女，船上乘客目睹全程無不為之屏息。

這起意外發生在郵輪自巴哈馬返航佛羅里達勞德代爾港途中。據「每日郵報」報導，事發當時船上廣播響起「M.O.B.」（人員落海警示系統），乘客紛紛跑到甲板邊，驚見女童從第四層甲板掉落海中，在洶湧浪濤中載浮載沉。

女孩父親來不及多想，直接躍入海中拼命撐住女兒，兩人與船體逐漸拉開距離。根據目擊乘客描述，父親奮力托住女兒，漂浮海面近20分鐘。

迪士尼船員第一時間啟動救援程序，迅速放下救生艇，駛向父女所在海域。影片中顯示，黃色救生艇在波濤中起伏，船員合力將父女拉上艇艙。當船上3,500名旅客見兩人平安獲救，現場響起如雷掌聲，許多人難掩激動淚水。

事後，迪士尼郵輪公司發聲明讚揚船員專業表現：「迪士尼夢想號船員即刻反應，成功救起兩名落海旅客，展現出色專業與應變能力。我們始終將旅客安全視為最高優先。」

雖然父女平安，未傳出嚴重傷勢，但外界關注女童究竟如何越過郵輪防護的壓克力圍欄落海。據悉，事發甲板設有跑道及防護屏障，郵輪2010年下水，2024年甫完成整修。相關細節與責任歸屬，目前仍待進一步調查釐清。

@noeayala32

#disneycruise #disneydream

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郵輪 迪士尼

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