影／驚險瞬間！迪士尼郵輪父女墜海 漂浮20分鐘順利獲救

隨著日本近期地震活動頻繁，「吐噶喇法則」這一都市傳說再度在社群平台掀起熱議。值得關注的是，自6月21日以來，吐噶喇列島一帶已發生超過555次震度1以上的地震，引發民眾對潛在大地震的擔憂。

2025-06-30 12:24