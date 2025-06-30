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Prada新款涼鞋造型惹議 坦言設計靈感源自印度

中央社／ 新德里29日綜合外電報導
Prada的1款露趾涼鞋在義大利時裝秀亮相後，引發印度工匠和政治人物的憤怒。 路透社
Prada的1款露趾涼鞋在義大利時裝秀亮相後，引發印度工匠和政治人物的憤怒。 路透社

奢華時尚品牌普拉達（Prada）的1款露趾涼鞋在義大利時裝秀亮相後，引發印度工匠和政治人物的憤怒。隨後該品牌坦言，新推出的涼鞋設計靈感源於古印度。

路透社報導，Prada上週在米蘭時裝秀的照片顯示，模特兒們穿著編織皮帶裝飾的涼鞋，款式看似印度「柯哈普里」（Kolhapuri）手工涼鞋，其設計可追溯到12世紀。

「柯哈普里」涼鞋的名稱源自印度西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的同名市鎮。由於Prada先前並未公開承認商品設計源於印度傳統涼鞋，引發印度媒體和國會議員的批評聲浪。

Prada老闆的兒子貝特里（Patrizio Bertelli）本月27日在1封寫給貿易團體的信中回應這樁涼鞋爭議，承認設計靈感源於印度。

根據路透社所見的信件內容，在Prada負責企業社會責任的貝特里告訴馬哈拉什特拉商會（MaharashtraChamber of Commerce）：「我們承認這雙涼鞋…靈感來自傳統印度手工鞋。」

他寫道，這雙涼鞋還在設計初期階段，不確定是否將上市，但Prada願意「與印度在地匠人展開有意義的交流對話」，並將安排後續會晤。

Prada發言人也發布聲明，坦言涼鞋設計靈感來自印度，還說公司「一向崇尚工藝、傳承和設計傳統」。

多數印度人都買不起Prada商品，其男用皮製涼鞋零售價至少為844美元（約新台幣2萬4600元）；而印度商店和街頭市場販售的「柯哈普里」涼鞋約為12美元（約新台幣350元）起跳。

印度的奢侈品市場規模不大，但成長迅速，因為購買LV（Louis Vuitton，路易威登）皮包、藍寶堅尼（Lamborghini）跑車、豪宅和名錶的有錢人愈來愈多。

與此同時，印度文化和工藝也日漸融入全球品牌設計。例如高級珠寶品牌寶格麗（Bulgari）以印度已婚婦女配戴的傳統鍊子為靈感，推出Mangalsutra項鍊，要價1萬6000美元（約新台幣46萬7000元）。

品牌 印度

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