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十島村震度4級搖晃 鹿兒島9天有感地震近600次

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本鹿兒島縣當地時間今（30日）中午12時36分左右發生規模4.5的地震。圖 /取自日本氣象廳官網
日本鹿兒島縣當地時間今（30日）中午12時36分左右發生規模4.5的地震。圖 /取自日本氣象廳官網

日本鹿兒島縣當地時間今（30日）中午12時36分左右發生規模4.5的地震，十島村觀測到震度4級的搖晃，日本氣象廳統計從21日至29日，吐噶喇列島已發生近600次有感地震。日本學者上周接受日媒訪問時指出，從過去的趨勢來看，地震活動趨緩，反而更可能發生規模較大的地震。

氣象廳指出，這次地震無海嘯之虞，震央在吐噶喇列島近海，震源深度約20公里。十島村目前有7個小島有人居住，共379戶、667位居民。吐噶喇列島近海，過去也多次發生地震。

2021年12月震度1以上的地震，發生了308次。同年12月9日，惡石島受最大震度5強的搖晃襲擊，島上30名居民避難至鹿兒島市等地。從21日至29日，吐噶喇列島已發生近600次有感地震，30日上午又有30幾起地震。

熊本大學海洋火山學副教授橫瀨久芳上周對讀賣新聞表示，該地區為海側的菲律賓海板塊沉入陸側板塊（岩板）之下的構造，容易積蓄引發地震的地殼應變。

另一方面，震央位於霧島連山（宮崎、鹿兒島縣）延伸至硫磺鳥島（沖繩縣）之間的火山帶上。東京科學大學地震學教授中島淳一教授指出，當地下的岩漿上升至地底時被冷卻，所含的水分可能滲出，進而使斷層變得容易滑動，也可能因此引發地震。

日本 地震 吐噶喇列島

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