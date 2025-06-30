快訊

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

社區公共排水阻塞淹3樓層 管委會竟無責一受災戶得全賠

聽新聞
0:00 / 0:00

7/5預言逼近！9天逾555震日憂「吐噶喇法則」大地震將至 專家如此解讀

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著日本近期地震活動頻繁，「吐噶喇法則」這一都市傳說再度在社群平台掀起熱議。 示意圖／Ingimage
隨著日本近期地震活動頻繁，「吐噶喇法則」這一都市傳說再度在社群平台掀起熱議。 示意圖／Ingimage

隨著日本近期地震活動頻繁，「吐噶喇法則」這一都市傳說再度在社群平台掀起熱議。值得關注的是，自6月21日以來，吐噶喇列島一帶已發生超過555次震度1以上的地震，引發民眾對潛在大地震的擔憂。

日本知名漫畫家龍樹諒曾在《我所看見的未來》書中預言，今年7月5日將有大地震、大海嘯等大災難。對此，作家張維中在臉書粉專指出，這個「末日預言」毫無科學根據，信不信由人，不過日本各地近期頻繁發生小地震，這是事實。

根據日本氣象廳稍早發布的地震資訊，今（30）日上午8點26分，鹿兒島縣十島村再次發生地震，最大震度3，觀測地點為惡石島。本次地震震源位於吐噶喇列島（トカラ列島）近海，震源深度20公里，規模為芮氏4.1，所幸未引發海嘯。該區域自2021年以來即為地震活躍帶，目前地震活動明顯活躍。

從21日開始至今，吐噶喇列島（靠近九州鹿兒島）在短短9天內已發生超過555次震度1以上地震，其中29日就出現23次，惡石島還出現震度4的中強震，社群平台上再度出現「吐噶喇法則」的討論。

「吐噶喇法則」指的是「吐噶喇列島地震頻繁後，日本其他地區將發生大地震」。此說法起源於2016年熊本地震與2024年能登半島地震，皆發生在吐噶喇群島出現異常地震活動之後，因而被部分網友視為「前兆」。

然而，專家強調「此為缺乏科學依據的都市傳說」。海洋火山學者指出，吐噶喇列島位於板塊交界帶，地震本就頻繁，而此次連日來的地震規模皆屬小型，並無證據顯示與其他區域的大地震有直接關聯；氣象廳也呼籲民眾切勿過度解讀或恐慌。

另一方面，北海道沿岸的千島海溝亦呈現高度地震活動跡象。自5月中旬至6月中旬，當地已發生6次震度4地震。根據最新海底GPS觀測，太平洋板塊正以每年約8公分的速度推擠北美板塊，顯示已進入高度蓄積應力階段。若持續下去，未來恐再現如17世紀所發生的巨大地震與海嘯。

張維中指出，日本氣象單位與地震專家再次呼籲民眾「勿輕信謠言」，面對日益頻繁的地震現象，應強化防災意識、備妥避難包，以因應地震頻發的異常氣候期。

龍樹諒 日本 地震 吐噶喇法則 吐噶喇列島

相關新聞

7/5預言逼近！9天逾555震日憂「吐噶喇法則」大地震將至 專家如此解讀

隨著日本近期地震活動頻繁，「吐噶喇法則」這一都市傳說再度在社群平台掀起熱議。值得關注的是，自6月21日以來，吐噶喇列島一帶已發生超過555次震度1以上的地震，引發民眾對潛在大地震的擔憂。

普通人為何做出惡魔行徑？日本連殺9人的死刑犯故事

從案件審理到死刑定讞，白石自始至終都呈現出平淡安穩的態度，其「相當普通」的身份背景，反而成為殘酷命案的不解之謎。而如今在日本的社群網路上，勸誘自殺的相關資訊，一年的通報數量超過6,000多件以上，仍是日本社會擔憂的問題。

日觀景滑梯連傷4人！台灣遊客落地小腿骨折 北九州市府緊急封閉

據日媒「讀賣新聞」和「朝日新聞」報導，福岡縣北九州市皿倉山山頂的「觀景滑梯」近來意外頻傳，北九州市政府已於6月初緊急暫停開放，並著手檢討安全對策，尚未公布重啟日期。

4歲女童不慎弄破洗衣膠囊 眼睛嚴重灼傷接受3次手術險失明

洗衣膠囊為常見又方便的家居清潔用品，背後其實隱藏潛在風險。一名4歲女童在家中不慎弄破洗衣膠囊，洗衣液濺入眼睛，…

簡立峰專欄／家長面對AI陪伴狂潮 要漸進放手+真實陪伴

編按：每周一推出「簡立峰專欄」，簡立峰為國內知名AI專家，現為行政院經濟發展委員會創新經濟顧問、曾任Google台灣董事總經理，憑藉其縝密分析與深度觀察，帶領讀者全方位掌握AI核心脈動。 Q：方舟投資（ARK）最新報告預估，到2030年，用戶與AI陪伴（ AI companionship）相處的時間，將從每年12億小時增加至約7000億小時；AI陪伴相關平台營收更將達1500億美元。AI陪伴為何有如此大的市場？哪些應用最具潛力？又有什麼可能風險？

物價低、學校好 日本人留學「神CP值」大學竄出頭

當你還以為日本人最愛去美國唸書時，他們已默默搭上飛往東南亞的班機。一個學費不到歐美四分之一的國家，成了日本學生眼中的「高CP值聖地」，除了費用低，這裡還有什麼魅力吸引日本人，而它真有想的那麼好嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。