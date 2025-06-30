7/5預言逼近！9天逾555震日憂「吐噶喇法則」大地震將至 專家如此解讀

隨著日本近期地震活動頻繁，「吐噶喇法則」這一都市傳說再度在社群平台掀起熱議。值得關注的是，自6月21日以來，吐噶喇列島一帶已發生超過555次震度1以上的地震，引發民眾對潛在大地震的擔憂。

日本知名漫畫家龍樹諒曾在《我所看見的未來》書中預言，今年7月5日將有大地震、大海嘯等大災難。對此，作家張維中在臉書粉專指出，這個「末日預言」毫無科學根據，信不信由人，不過日本各地近期頻繁發生小地震，這是事實。

根據日本氣象廳稍早發布的地震資訊，今（30）日上午8點26分，鹿兒島縣十島村再次發生地震，最大震度3，觀測地點為惡石島。本次地震震源位於吐噶喇列島（トカラ列島）近海，震源深度20公里，規模為芮氏4.1，所幸未引發海嘯。該區域自2021年以來即為地震活躍帶，目前地震活動明顯活躍。

從21日開始至今，吐噶喇列島（靠近九州鹿兒島）在短短9天內已發生超過555次震度1以上地震，其中29日就出現23次，惡石島還出現震度4的中強震，社群平台上再度出現「吐噶喇法則」的討論。

「吐噶喇法則」指的是「吐噶喇列島地震頻繁後，日本其他地區將發生大地震」。此說法起源於2016年熊本地震與2024年能登半島地震，皆發生在吐噶喇群島出現異常地震活動之後，因而被部分網友視為「前兆」。

然而，專家強調「此為缺乏科學依據的都市傳說」。海洋火山學者指出，吐噶喇列島位於板塊交界帶，地震本就頻繁，而此次連日來的地震規模皆屬小型，並無證據顯示與其他區域的大地震有直接關聯；氣象廳也呼籲民眾切勿過度解讀或恐慌。

另一方面，北海道沿岸的千島海溝亦呈現高度地震活動跡象。自5月中旬至6月中旬，當地已發生6次震度4地震。根據最新海底GPS觀測，太平洋板塊正以每年約8公分的速度推擠北美板塊，顯示已進入高度蓄積應力階段。若持續下去，未來恐再現如17世紀所發生的巨大地震與海嘯。

張維中指出，日本氣象單位與地震專家再次呼籲民眾「勿輕信謠言」，面對日益頻繁的地震現象，應強化防災意識、備妥避難包，以因應地震頻發的異常氣候期。