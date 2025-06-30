日觀景滑梯連傷4人！台灣遊客落地小腿骨折 北九州市府緊急封閉

據日媒「讀賣新聞」和「朝日新聞」報導，日本福岡縣北九州市皿倉山山頂的「觀景滑梯」近來意外頻傳，北九州市政府已於6月初緊急暫停開放，並著手檢討安全對策，尚未公布重啟日期。

這座長約30公尺的滑梯由市府於今年4月設置，主打免費體驗，可邊滑邊欣賞市區風景與夜景，吸引不少民眾與遊客嘗鮮。但5月28日晚間，一名30多歲來自台灣的女性旅客滑行時落地失敗，導致小腿骨折送醫，引起市府高度重視。事實上，早在滑梯啟用當天，一名40多歲的市府男性職員也曾在試滑時扭傷右腳，檢查後確認小腿骨折。市府於5月8日才掌握此事，之後延長落地區域的保護墊約三倍，並增設兩張提醒控制速度的標示。不過，這些措施仍未能阻止後續事故發生。

據報導，5月5日一名2歲男童由小學姊姊抱著一同滑行，結果也骨折；5月18日一位70多歲男性則在落地時摔坐，導致尾椎骨折。這些案例均顯示滑梯落地衝擊力道過大，潛藏風險不容忽視。

市府表示，原先設置的警示標語僅提供日語與英語說明，未涵蓋中文等其他語言，未來將改為多語版，方便外籍旅客理解使用方式。同時也將與製造商研議如何進一步降低滑行速度與加強安全設計。