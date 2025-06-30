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4歲女童不慎弄破洗衣膠囊 眼睛嚴重灼傷接受3次手術險失明

香港01／ 撰文：阿言
4歲女童不慎弄破洗衣膠囊，住院期間每日都要接受治療，更一度喪失視覺。 示意圖／ingimage
4歲女童不慎弄破洗衣膠囊，住院期間每日都要接受治療，更一度喪失視覺。 示意圖／ingimage

洗衣膠囊為常見又方便的家居清潔用品，背後其實隱藏潛在風險。澳洲一名4歲女童在家中不慎弄破洗衣膠囊，洗衣液濺入眼睛，導致嚴重化學性灼傷，最終需接受3次手術。

女童不慎弄破洗衣膠囊 洗衣液濺入眼

事發於澳洲珀斯（Perth），4歲女童Luca de Groot在協助媽媽做家務期間發生意外。當時媽媽Jodi Lowe叫她幫忙把洗衣膠囊放入洗衣機內，女童疑咬破或壓破了洗衣膠囊，膠囊內的濃縮洗衣液濺入她的眼睛，她痛得立即大哭，更開始揉眼睛。

媽媽見狀後立刻帶她到浴室清洗，起初以為情況類似洗頭水入眼，沒想到情況嚴重得多。隨後她致電了澳洲中毒資訊中心熱線，更叫來救護車送女童到珀斯兒童醫院急救。

眼睛嚴重灼傷接受3次手術 每晚仍會痛醒

到達醫院進行檢查後，醫生表示女童有嚴重的化學性灼傷，並即時為她清洗眼部，徹底清洗眼部的化學物質。其後，Luca更一共接受了3次手術，其中一次為羊膜移植，幫助修復角膜受損的部分。

Luca在醫院住了16日，每日都要接受治療，包括滴眼藥水、包紮傷口等，情況嚴重，一度喪失視覺，令全家人都非常擔心。即使經過多次手術和治療，仍需半年至一年時間才有望完全恢復視力。Luca現時仍然要定期回醫院覆診。媽媽Jodi表示，雖然女兒已經出院，但每晚仍會因眼痛痛醒，精神和身體都未回復正常。

包裝繽紛手感柔軟 兒童易誤當糖果玩具

洗衣膠囊，又叫洗衣球，膠囊裡面含高濃度的洗衣液，膠囊的包裝色彩繽紛、手感柔軟，兒童極易誤認為糖或者玩具。膠囊一旦破裂，裡面的液體會高壓噴出，可能直接射入眼睛或皮膚，在幾秒內造成嚴重灼傷。

眼科醫生解釋，兒童的眼角膜組織薄，受傷後需要的復原時間長，如果傷得深的話或會永久影響視力。

全球每年逾16,000宗兒童接觸洗衣膠囊意外

根據澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）統計，全球每年有超過16,000宗兒童因接觸洗衣膠囊導致意外的事件，當中有不少意外都涉及眼睛受傷。

媽媽Jodi公開經歷後，當地傳媒廣泛報導這次事件，有不少醫生都呼籲廠商要檢討洗衣膠囊包裝設計，例如應加上兒童安全鎖或者加大警告字眼。製造商都表明會檢視相關警示。

Jodi表示自己一向很小心，沒有想過會在家中，甚至自己眼前出現這樣的意外，令女兒幾乎失明。她指自己一直都以為洗衣膠囊很安全，這件事令她徹底改觀，原來一件小物件都可以帶來如此嚴重的後果。她希望可以藉著分享這次經歷，警惕其他家長，減少意外發生。

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文章授權轉載自《香港01》

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