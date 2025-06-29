快訊

最後一次錄「熱吵店」！Melody哭不停 洩接棒人選難產

專家改口估美國關稅「玩贏所有人」！川普笑到合不攏嘴 秒回1句話

日本又現觀光公害！大阪世博帶動外國客入境 行李箱棄置亂象叢生

中央社／ 東京29日專電
2025大阪世博自開幕以來吸引各國人潮。歐新社
2025大阪世博自開幕以來吸引各國人潮。歐新社

2025年世界博覽會（大阪關西世博）帶動訪日遊客人數增加，但也出現更多外國觀光客行李箱隨意棄置在市區街頭或機場。其實關西機場提供免費回收行李箱的服務，如果行李箱不明原因被棄置在機場，進行安全確認反而更費時費力。

時常前往日本旅遊的台灣觀光客大都知道，在日本丟棄大型垃圾需要付費，行李箱當然屬於這類。若交由旅館業者代為處理，可能會被收上一個行李箱1000日圓（約新台幣200元）的處理費，甚至有的旅館不願意幫忙處理，令人頭大。

日前有台灣人的行李箱出現在東京街頭，被誤認為隨意丟棄垃圾，其他台灣人發上社群媒體公審，掀起軒然大波。事後了解是店家放在門口供人免費拿取，澄清一場誤會，但也顯示台灣人大都理解這項規則，不會做沒有公德心的旅人。然而，並非所有外國觀光客都能遵守禮儀。

產經新聞報導，大阪關西世博等因素帶動訪日客增加，近來接連有行李箱被隨意丟棄在市區或機場，推測多半是觀光客換購新行李箱之後，把不要的舊行李箱隨意丟棄。

大阪南區的難波、心齋橋、道頓堀因為地點便利，聚集許多觀光客愛入住的旅館。然而，從6月中旬開始，街角時而可見被非法丟棄的行李箱，與紙箱等回收雜物擺放在一起。

根據日本政府觀光局統計，今年5月訪日人數達到369萬3000人，其中近半數造訪大阪。大阪觀光局統計，5月的訪問旅客人數比去年同期增加17%，達到146萬2000人。主要是大阪世博開幕後，來自中國、韓國等地的旅客人數增加，創下歷年同期新高。

然而，有不少觀光客到日本大肆購物後，回國前購買大尺寸新行李箱裝伴手禮，將舊行李箱隨意丟棄。

根據經營關西國際機場的關西機場公司統計，去年在機場內發現觀光客隨意棄置的行李箱共有816件。這不僅帶來困擾，也會成為防範恐攻時的安全隱憂，機場對此特別重視。

關西機場從2018年起開始免費回收旅客不要的行李箱，提供再利用服務。如果行李箱不經說明就被隨意丟在機場，會造成安全確認上的麻煩。經統計，去年關西機場回收的舊行李箱僅有524件，遠低於被棄置的行李箱數量。

相關負責人解釋，「再利用的速度，跟不上回收的速度」。此外，為了避免家庭垃圾被混在舊行李箱裡面被丟棄，這項制度並沒有廣為宣傳。

大阪觀光局理事長溝畑宏表示，「早在疫情之前，隨意丟棄行李箱的問題就已經出現」，他認為這是訪日客增加伴隨的必然現象，目前還沒有統計個別旅館處理的行李箱數目。

不過，如果旅客未經告知就把舊行李箱丟在旅館，業者依規定必須視為「遺失物品」加以保管，如果要處理，業者還必須自行負擔費用。在大阪市，舊行李箱的大型垃圾處理費用為每件200日圓。

溝畑宏表示，觀光公害不僅是行李箱，垃圾增加也成為問題。他坦言，目前尚無有效對策，「行李箱的問題只能仰賴觀光客的禮儀與公德心」。

關西機場 觀光客 行李箱 日本 大阪

延伸閱讀

旅行後行李箱別放床上整理 箱子這裡的細菌數比馬桶坐墊多58倍

行李箱比公共馬桶還髒58倍！專家教清潔「5建議」 防止病菌上身

大陸畢業季各校送什麼？拼圖、行李箱等畢業禮物爆紅 陸網：當年怎麽沒有

石頭路成觀光客行李箱殺手？永康街人行道改造工程完工

相關新聞

貝佐斯世紀婚禮！新娘桑切斯清空IG閃發婚紗照 「第一女兒」伊凡卡場外吸睛

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與女伴桑切斯（Lauren Sanchez）的婚禮6月27日在威尼斯正式舉行，新娘子桑切斯在社交網站分享場內照片，顯示穿上婚紗的她與貝佐斯一起接受眾人祝賀

日本又現觀光公害！大阪世博帶動外國客入境 行李箱棄置亂象叢生

2025年世界博覽會（大阪關西世博）帶動訪日遊客人數增加，但也出現更多外國觀光客把行李箱隨意棄置在市區街頭或機場。其實關...

政治人物、醫師推銷產品？立陶宛現深偽假新聞 專家示警歐洲防跨國詐騙

立陶宛近日出現一系列以人工智慧深偽技術製作的假新聞影片，內容冒用政治人物與醫師名義，宣稱疫苗有害、推銷健康產品。立陶宛政...

貝佐斯威尼斯婚禮 創造11億元商機

亞馬遜創辦人貝佐斯與前電視台主播桑切斯(Lauren Sanchez)周末在威尼斯舉辦為期三天的婚禮慶祝活動，邀請眾多來...

健康來得及／癌後想重拾健康 運動是提高存活新利器？

辛苦走過癌症治療的人，最不想聽到的建議可能就是「該運動了」。但一項新發表的大型研究或許會讓癌症病友重新考慮。研究指出，規律的中等強度運動，例如持續每天健走，對大腸癌康復者而言，可降低高達37%的死亡風險，效果甚至不輸給藥物，也可能適用於其他癌症患者。專家為您解讀這項研究的重點，並提供入門建議，讓您可依自身情況量力而為，逐步重拾癌後的健康人生。

巴基斯坦雨季導致暴洪及山崩 至少24人殞命

巴基斯坦災難管理官員表示，自雨季本週開始以來，巴國各地受到豪雨及暴洪侵襲，目前已導致24人殞命，其中包含12名孩童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。