政治人物、醫師推銷產品？立陶宛現深偽假新聞 專家示警歐洲防跨國詐騙

立陶宛近日出現一系列以人工智慧深偽技術製作的假新聞影片，內容冒用政治人物與醫師名義，宣稱疫苗有害、推銷健康產品。立陶宛政府表示，這波高品質假訊息攻擊疑為跨國詐騙行動的一部分，已擴散至歐洲多國。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，這些利用人工智慧（AI）生成的影片經由社群平台臉書傳播，仿效當地新聞節目形式，歐洲議會議員、前立陶宛衛生部長韋瑞佳（Aurelijus Veryga）也是受害人之一。

深偽影片中的韋瑞佳聲稱「2025年還隨便使用眼藥水就是無知」，推銷眼部保健產品。另一支影片則偽造一位當地知名醫生質疑疫苗安全性，並推薦某藥品。

立陶宛事實查核組織Debunk.org負責人道克夏斯（Viktoras Daukšas）表示，研究團隊目前已發現至少20部深偽影片，均已遭封鎖。他表示，這類高品質深偽技術在當地前所未見，影片使用社群平台上公開取得的名人影像素材，經AI合成後幾可亂真。

道克夏斯指出，這些影片以疫苗危害等聳動標題吸引注意，透過反疫苗社群擴散，再導流至詐騙網站進行金錢詐取，受害人數眾多。他估計，此波假訊息已觸及歐盟約15國，可能有數十萬人觀看。

立陶宛資安公司Surfshark主管史塔穆利斯（Tomas Stamulis）表示，過去製作此類假影片需仰賴設計師與工程團隊，如今只需少量樣本與AI工具便可生成極具真實感的內容，AI對立陶宛語掌握也快速提升。

史塔穆利斯提醒，過去透過檢視影片中人物耳朵或手指是否異常、判斷是否為深偽影像的方式如今已不再可靠。他建議，民眾應提高媒體識讀能力，判斷資訊來源是否為官方網站，並留意影片中的剪接或音訊異常等細節。

對此，立陶宛國家危機管理中心警告，這波行動代表詐騙手法進入新階段，並批評社群平台未積極因應。該中心表示曾與臉書波羅的海區代表聯繫，對方承諾強化內容審查，但目前成效有限。

專家們指出，許多犯罪集團來自俄羅斯等不與立陶宛當局合作的國家，或是如烏克蘭這樣戰事仍在持續、調查困難的地區，導致執法難度提高，因此呼籲歐洲各國必須加強跨境合作。