如何確認轉世？達賴喇嘛90大壽將至…下一任藏傳佛教精神領袖怎麼產生

在過去六個世紀裡,共有十四位達賴喇嘛引領西藏佛教徒。第十四世達賴喇嘛丹增嘉措(Tenzin Gyatso)1935年出生於一個農民家庭,一生大部分時間都在印度流亡。他曾表示,如果有繼任者,將來自中國控制之外的「自由世界」。

中國稱西藏是其領土不可分割的一部分,1950年曾向該地區派兵。許多流亡藏人擔心北京會指定自己的達賴喇嘛繼任人選,以加強對西藏地區的掌控。

達賴喇嘛轉世如何認定?

達賴喇嘛將於7月6日迎來90歲生日,他表示將依據西藏宗教傳統並參考藏人民眾意見來決定「是否應繼續保留達賴喇嘛制度」。

他表示會「留下清晰的書面指示」。

達賴喇嘛暗示,繼任者可能是女孩、也可能是昆蟲;其靈魂也可能轉移或者「化現於」一位成人身上。

轉世認定工作由設在印度的「達賴喇嘛尊者辦公室」(Office of His Holiness the Dalai Lama)負責。

達賴喇嘛表示繼任者的尋找與認定必須「遵循藏傳佛教的傳統」。

此過程將包括:祈請護法神吉祥天母(Palden Lhamo)的神諭,以及問卜乃瓊護法(Nechung Oracle),後者會附身在靈媒身上。

在藏傳佛教中,觀世音菩薩被被認為是西藏的守護神,歷代轉世的達賴喇嘛被認為是觀世音菩薩的化身。「菩薩」,即已覺悟者,以慈悲心故,選擇推遲進入涅槃,以繼續在輪回中轉生來利益眾生。

目前所認定的十四世達賴喇嘛轉世均為男性,通常在幼兒時即被確認身份,但真正承擔達賴喇嘛的職責則是在青少年時期。

上一次身份確認是在1937年,現任達賴喇嘛當時年僅兩歲,通過正確挑選前任達賴喇嘛遺物,順利通過僧侶們設下的測試。

依靠特殊征兆和祥瑞

第八世達賴喇嘛出生的1758年是一個吉兆之年,莊稼大豐收,並有彩虹「落於其母身上」的祥瑞。後來還是嬰兒的第八世達賴喇嘛嘗試盤腿以蓮花坐打坐,最終被認定為轉世。

達賴喇嘛在2011年寫道:「大多數凡夫都不會有前世記憶,但我們需用有據可查的邏輯來證明過去和未來的轉世重生。」

在確認達賴喇嘛轉世人選的過程中,也會使用「占卜」的方式,比如把寫有名字的紙條包在面團球裡,然後由高僧或神諭者抽取;另有一種自清朝乾隆年間設立的認定活佛轉世的方式「金瓶掣簽」。

用於金瓶掣簽的金瓶目前由北京保管。現任達賴喇嘛警告說,如果被操控或遭不當使用,金瓶將「失去靈性意義」。

歷世達賴喇嘛有出身貴族家庭,有出身於游牧家庭,大多數來自西藏中部,一位來自蒙古,另有一位誕生於印度。第六世達賴喇嘛倉央嘉措(Tsangyang Gyatso)於1682年出生於今印度東北部阿魯納恰爾邦的塔旺(Tawang)。

歷史上,對轉世靈童的認定常常被秘密保留多年。例如,第五世達賴喇嘛洛桑嘉措(Lobsang Gyatso)生於1617年,幼年被認定為轉世,但由於當時政治局勢動蕩,其身份一直保密超過二十年。

洛桑嘉措圓寂時,事先交代僧侶對外稱其在進行「長時閉關修行」。在此期間,在訪客來訪時,會安排老僧假扮達賴喇嘛。直到十五年後,其繼任者身份才對外公布。

流亡藏人的期待與擔憂

流亡藏人將為下周到來的達賴喇嘛90大壽慶祝活動,與此同時,人們對達賴喇嘛制度未來走向,以及對西藏流亡運動影響的種種不確定心存擔憂。

作為諾貝爾和平獎得主,極具魅力的精神領袖,第十四世達賴喇嘛將會揭示其後是否會有繼任者。

達賴喇嘛遲早要離世的現實,引發了藏人更廣泛的擔憂——自1959年反抗中國統治的起義失敗,在經歷了幾代流亡生活,他們該如何繼續維系自己的身份認同。

達賴喇嘛表示,這一制度是否延續,將取決於藏民和信眾的普遍意願

來自位於印度的西藏人權與民主中心(Tibetan Centre for Human Rights and Democracy)的達瓦.扎西(Dawa Tashi)對法新社表示:「我堅信第十四世達賴喇嘛的轉世會繼續,不僅西藏境內外的藏人懷有這一希望,全世界成千上萬與達賴喇嘛心靈相通、產生聯系的人也擁有這一信念。」

1959年,藏人爭取獨立、反對中國統治的起義遭中國軍隊鎮壓。達賴喇嘛及其數萬追隨者流亡至印度。達賴喇嘛為爭取西藏更大自治而不懈努力,被支持者贊譽。

達賴喇嘛在2011年將政治權力移交給了由全球約13萬藏人通過民主選舉產生的流亡政府。

同時他警告稱,達賴喇嘛這一精神職位的未來面臨「轉世制度被既得利益集團濫用的明顯風險」。

許多流亡藏人擔憂,北京將任命一位繼任者,以增強對西藏的控制。

繼任者將來自「自由世界」

達賴喇嘛曾表示,如果有繼任者,將來自不受中國控制的「自由世界」。達賴喇嘛長期以來一直表示,他不尋求西藏完全獨立。

北京宣稱西藏是中國領土不可分割的一部分,達賴喇嘛「無權代表西藏人民」。

來自印度的科技中心城市班加羅爾(Bengaluru)、23歲的藏人軟件工程師貢嘎.扎西(Kunga Tashi)表示:「無論達賴喇嘛如何決定,自由運動必須繼續下去。」

「中國政府,甚至許多藏人,至今仍然把達賴喇嘛與西藏自由運動畫上等號」,他說,「也正因如此,他是否選擇轉世,就像是一個轉折點(顯得有為關鍵)。」

身披紅色袈裟、笑容燦爛的達賴喇嘛舉世聞名,在印度喜馬拉雅山城麥克羅干吉(McLeod Ganj)過著簡朴的僧侶生活。他曾表示希望活到113歲。

西藏流亡政府司政邊巴次仁(Penpa Tsering)表示,,多位高級佛教僧侶(喇嘛)將於7月2日與達賴喇嘛會面;同日將召開宗教領袖盛會,屆時將播放達賴喇嘛的視頻講話。視頻致辭具體細節尚未公布。

為達賴喇嘛擔任了近四十年的翻譯圖丹晉巴(Thupten Jinpa)認為,「達賴喇嘛這一制度將會延續」,也就是說,未來「還會有新的達賴喇嘛」。

來自麥克羅干吉附近多麥嶺尼眾寺(Dolma Ling Nunnery)、年逾50的比丘尼格西瑪.丹真貢色(Geshema Tenzin Kunsel)則表示:「如今,許多年輕藏人更重視個人的成功,而不是集體抗爭。」

「如果沒有達賴喇嘛,我們不知道未來會變成什麼樣。」

