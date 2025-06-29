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貝佐斯世紀婚禮！新娘桑切斯清空IG閃發婚紗照 「第一女兒」伊凡卡場外吸睛

香港01／ 撰文／成依華
亞馬遜創辦人貝佐斯與妻子桑切斯27日在義大利威尼斯舉辦婚禮，圖為兩人在婚禮當天的畫面。圖／截自桑切斯IG @laurensanchezbezos
亞馬遜創辦人貝佐斯與妻子桑切斯27日在義大利威尼斯舉辦婚禮，圖為兩人在婚禮當天的畫面。圖／截自桑切斯IG @laurensanchezbezos

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與女伴桑切斯（Lauren Sanchez）的婚禮6月27日在威尼斯正式舉行，新娘子桑切斯在社交網站分享場內照片，顯示穿上婚紗的她與貝佐斯一起接受眾人祝賀。

桑切斯為前電視主播，在婚禮後，她已經清空Instagram帳號內的帖子，上傳她最新的婚禮照片，並把名字改為Lauren Sánchez Bezos，即加上貝佐斯的姓氏，標明貝佐斯夫人的身份。

這場婚禮星光熠熠，賓客包括荷里活大明星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、英國男星Orlando Bloom、真人秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）等。

「第一女兒」、美國總統特朗普的長女伊萬卡（Ivanka Trump）也有與丈夫及子女一同前往威尼斯參加，她並在社交網站上傳出發的相片，可見她穿上粉紅長裙參加，相當搶眼。

延伸閱讀：

貝佐斯婚禮矚目 組織示威大玩恐怖公仔…假貝索斯亂入

貝佐斯奢華婚禮！賓客陸續抵威尼斯 英媒：派對惹怒居民須改場地

文章授權轉載自《香港01》

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