熱浪肆虐義西破40度 多地擬禁高溫時段工作

歐洲熱浪來襲，部分國家氣溫飆破攝氏40度。由於乾燥天氣、強風和熱浪恐引發野火，當局正呼籲民眾提高警覺。

歐洲新聞台（Euronews）報導，隨著嚴重熱浪襲捲義大利，促使17個城市發布高溫紅色警報，義大利多個地區正考慮在一天中最炎熱時段禁止部分工作活動。

拉齊奧（Lazio）、托斯卡尼（Tuscany）、卡拉布里亞（Calabria）、普利亞（Puglia）和恩伯利亞（Umbria）等地區，正計劃推出應對飆升氣溫的措施。義大利衛生部對27個監測城市中的17個發布最高級別的高溫警報，其中包括羅馬（Rome）、米蘭（Milan）和那不勒斯（Naples）。

在羅馬，遊客紛紛到羅馬競技場和特雷維噴泉（Trevi Fountain）附近尋找陰涼處，有些人撐傘並飲用公共噴泉的水來消暑。

米蘭和那不勒斯也出現類似情況，街頭小販販售檸檬汁，幫助當地居民和遊客抵禦酷暑。

在歐洲其他地區，西班牙國家氣象局（AEMET）警告，今年6月預計將成為史上最熱的一個月，塞維亞（Seville）及南部其他城市氣溫飆升至攝氏42度。

衛生當局建議民眾在高溫時段避免劇烈活動，並保持充足水分，特別是老年人和幼童等易受影響族群。專家將南歐熱浪頻率和強度日益增加歸因於氣候變遷。

希臘和葡萄牙也出現高溫，當地居民與遊客皆在設法應對這種極端天氣。