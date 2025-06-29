影／實境秀女星斬首男友燒屍！被捕前1詭異行徑嚇壞路人

太陽報報導，澳洲西南部艾爾半島（Eyre Peninsula）林肯港（Port Lincoln）近日傳出駭人分屍案，一名39歲男子遭人斬首後焚屍，頭顱至今下落不明。凶嫌疑似其34歲女友、曾參加實境節目的模特兒雪瑟（Tamika Sueann-Rose Chesser）。雪瑟被捕前幾日曾被目擊頭戴婚紗頭紗、上身裸露，手持疑似利器站在公園馬路邊，詭異行徑嚇壞路人。

林肯港警方18日接獲一處住宅發生小型火警，到場後在屋內浴室發現一具遭肢解、焚燒的男性遺體，隨後證實其身分為39歲的史多利（Julian Story），凶嫌疑為其女友、曾參加實境秀《美女與怪咖》（Beauty & The Geek）的模特兒雪瑟。

根據法庭文件，警方抵達時發現雪瑟坐在後院，處於「癱瘓且毫無反應」的精神狀態。案發兩天後，她被依精神健康法遭到拘留，後續正式被以謀殺罪名起訴。

警方目前已公布多段監視器畫面，希望民眾協助尋找史多利失蹤的遺體部位，包括其頭顱。根據其中一段影像，一名疑似雪瑟的女子在案發數小時後，身穿黑衣，戴著黑帽遮掩頭部，牽著3隻狗在市區遊走。

報導指出，一名附近住戶告訴7news，之前也在社區見過小倆口，而雪瑟「看起來很正常，人很好」。

事發後，一段詭異影片在社群曝光，畫面顯示一名應為雪瑟的女子，半裸站在林肯港戰爭紀念公園，頭戴婚紗頭紗，疑似手持利器，站在公園路邊一動也不動，詭異行徑嚇壞路過民眾，更引發網友熱議。

雪瑟的手足奇雅－梅（Kiya-May）表示，家人對此十分震驚，但強調雪瑟並非壞人，「她正處於精神崩潰狀態......這不是她。這不是她。她歷經長年創傷與虐待，如今這些壓力讓她精神崩潰。」

除了被控謀殺外，雪瑟同時面臨毀壞遺體和襲警等罪名；警方尚未公布明確犯案動機。