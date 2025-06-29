快訊

獨／台幣狂升！央行鎖定外資查三件事 恐修正「錢進股市」認定標準

憑「浩克慢遊」兩度奪金鐘 王浩一心肌梗塞68歲辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

影／實境秀女星斬首男友燒屍！被捕前1詭異行徑嚇壞路人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
34歲模特兒雪瑟被控謀殺39歲男友，不僅將其斬首更焚燒遺體。圖／取自@StevenDo81在X的照片
34歲模特兒雪瑟被控謀殺39歲男友，不僅將其斬首更焚燒遺體。圖／取自@StevenDo81在X的照片

太陽報報導，澳洲西南部艾爾半島（Eyre Peninsula）林肯港（Port Lincoln）近日傳出駭人分屍案，一名39歲男子遭人斬首後焚屍，頭顱至今下落不明。凶嫌疑似其34歲女友、曾參加實境節目的模特兒雪瑟（Tamika Sueann-Rose Chesser）。雪瑟被捕前幾日曾被目擊頭戴婚紗頭紗、上身裸露，手持疑似利器站在公園馬路邊，詭異行徑嚇壞路人。

林肯港警方18日接獲一處住宅發生小型火警，到場後在屋內浴室發現一具遭肢解、焚燒的男性遺體，隨後證實其身分為39歲的史多利（Julian Story），凶嫌疑為其女友、曾參加實境秀《美女與怪咖》（Beauty & The Geek）的模特兒雪瑟。

根據法庭文件，警方抵達時發現雪瑟坐在後院，處於「癱瘓且毫無反應」的精神狀態。案發兩天後，她被依精神健康法遭到拘留，後續正式被以謀殺罪名起訴。

警方目前已公布多段監視器畫面，希望民眾協助尋找史多利失蹤的遺體部位，包括其頭顱。根據其中一段影像，一名疑似雪瑟的女子在案發數小時後，身穿黑衣，戴著黑帽遮掩頭部，牽著3隻狗在市區遊走。

報導指出，一名附近住戶告訴7news，之前也在社區見過小倆口，而雪瑟「看起來很正常，人很好」。

事發後，一段詭異影片在社群曝光，畫面顯示一名應為雪瑟的女子，半裸站在林肯港戰爭紀念公園，頭戴婚紗頭紗，疑似手持利器，站在公園路邊一動也不動，詭異行徑嚇壞路過民眾，更引發網友熱議。

雪瑟的手足奇雅－梅（Kiya-May）表示，家人對此十分震驚，但強調雪瑟並非壞人，「她正處於精神崩潰狀態......這不是她。這不是她。她歷經長年創傷與虐待，如今這些壓力讓她精神崩潰。」

除了被控謀殺外，雪瑟同時面臨毀壞遺體和襲警等罪名；警方尚未公布明確犯案動機。

延伸閱讀

超美女星驚傳過世！心臟驟停1周前才發文　享年42歲

潛入女同事住所逾20次！日男1招複製鑰匙偷拍還行竊 動機曝光

片場驚魂！大蜈蚣蠕動攀爬 女星李一桐渾然不覺粉絲急瘋　

女教師向多名學生傳裸體片再性侵 被捕稱「減肥累事」

相關新聞

開幕至今78天…大阪世博入場人次破千萬！世博協會事務總長：比預期快

2025年世界博覽會（大阪關西世博）開幕至今第78天，包含相關人員在內的造訪人數突破1000萬人次。世博協會事務總長石毛...

如何確認轉世？達賴喇嘛90大壽將至…下一任藏傳佛教精神領袖怎麼產生

在過去六個世紀裡，共有十四位達賴喇嘛引領西藏佛教徒。第十四世達賴喇嘛丹增嘉措（Tenzin Gyatso）1935年出生於一個農民家庭，一生大部分時間都在印度流亡。他曾表示，如果有繼任者，將來自中國控制之外的「自由世界…

日本和歌山4貓熊返陸！租借貓熊陷空窗 學者分析原因：再迎貓熊機會渺茫

日本和歌山縣冒險大世界遊樂園與中國簽署的契約將於8月到期，4隻大貓熊昨天返回中國，日本境內僅剩東京上野動物園2隻大貓熊，...

日本又現觀光公害！大阪世博帶動外國客入境 行李箱棄置亂象叢生

2025年世界博覽會（大阪關西世博）帶動訪日遊客人數增加，但也出現更多外國觀光客把行李箱隨意棄置在市區街頭或機場。其實關...

政治人物、醫師推銷產品？立陶宛現深偽假新聞 專家示警歐洲防跨國詐騙

立陶宛近日出現一系列以人工智慧深偽技術製作的假新聞影片，內容冒用政治人物與醫師名義，宣稱疫苗有害、推銷健康產品。立陶宛政...

日本鹿兒島縣淺層地震！規模5.1、震源深度30公里 44分鐘後又震

日本九州鹿兒島縣十島村29日下午4點12分（台灣時間同日下午3時12分），發生規模5.1的地震。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。