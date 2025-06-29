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加拿大、歐洲等聲明力挺LGBTQI權利 美國未簽署

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

加拿大、澳洲、巴西和多個歐洲國家外交部配合驕傲日（Pride Day）活動，今天發表聲明支持LGBTQI群體的權利。

美國並未簽署這項聲明。美國總統川普自上任以來，美政府迅速採取行動，廢除對LGBT的保護措施。

此一聲明還有西班牙、比利時、哥倫比亞、愛爾蘭和其他國家的力挺，聲明指出，各國「言行合一、團結捍衛LGBTQI群體的權利」。LGBTQI指女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒和雙性人。

目前尚不清楚美國未簽署聲明的原因。加拿大、澳洲、巴西、愛爾蘭和美國官員尚未就驕傲日的聲明及華府缺席一事發表評論。

美國曾在海外捍衛同性戀權益，但在川普政府的領導下，美國的政策方向改變了。川普政府迅速廢除長期以來對LGBT團體權利的保護，並將跨性別軍人驅逐出軍隊。

跨性別 美國 LGBT

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