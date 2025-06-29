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規模5.5地震襲巴基斯坦 震源深度10公里

中央社／ 伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導
巴基斯坦中部今天發生淺層地震，德國地球科學研究中心（GFZ）說規模達5.5，美國地質調查所（USGS）測得的數據則是5.3。 圖／擷自美國地質調查所（USGS）官網
巴基斯坦中部今天發生淺層地震，德國地球科學研究中心（GFZ）說規模達5.5，美國地質調查所（USGS）測得的數據則是5.3。 圖／擷自美國地質調查所（USGS）官網

巴基斯坦中部今天發生淺層地震，德國地球科學研究中心（GFZ）說規模達5.5，美國地質調查所（USGS）測得的數據則是5.3。

法新社報導，目前尚未傳出人員傷亡或財物災損的情況。

美國地質調查所指出，地震發生在凌晨3時30分左右（台灣時間清晨6時30分），震央在巴基斯坦多山的俾路支省（Balochistan）城市巴克罕（Barkhan）北北東方約60公里。

這個地區發生危機時，對救援工作可以構成十足的挑戰。2015年，巴基斯坦和阿富汗發生規模7.5地震，奪走近400條性命，當地崎嶇地形曾導致救援工作受阻。

路透社引述德國地球科學研究中心的數據指出，這起地震屬淺層地震，震源深度僅10公里。

美國 巴基斯坦 地震

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